Есипенко не смог квалифицироваться на турнир претендентов, проиграв Гири

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко не смог квалифицироваться на турнир претендентов, который состоится весной 2024 года в Торонто (Канада). В заключительном туре «Большой швейцарки» спортсмен проиграл голландцу Анишу Гири.

В начале встречи Есипенко, игравший чёрными, выбрал ферзевый гамбит, но допустил ошибку на 17-м ходу и сдался на 33-м ходу.

Отметим, что в случае ничьей Андрей Есипенко мог бы выйти в турнир претендентов со второй позиции, однако поражение не позволило спортсмену это сделать.

По итогам «Большой швейцарки» в турнир претендентов вышли представитель Индии Видит Гуджрати и американец Хикару Накамура. У женщин на соревнования отобрались Рамешбабу Вайшали(Индия) и Тань Чжунъи (Китай).