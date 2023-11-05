Россиянин бьётся за турнир претендентов! Андрею Есипенко остался только шаг. LIVE

В последнем туре наш гроссмейстер сражается с голландцем Анишем Гири.

В воскресенье, 5 ноября, на острове Мэн состоится заключительный тур «Большой швейцарки» — престижного шахматного соревнования ФИДЕ, по итогам которого по двое лучших игроков у мужчин и женщин гарантируют себе путёвки на Турнир претендентов — 2024.

Перед последним туром в мужском турнире лидирует россиянин Андрей Есипенко, и это сенсация! Он набрал 7,5 очка и делит первое место с американцем Хикару Накамурой и Видитом Сантошем Гуджрати из Индии. Александр Предке, Арджун Эригайси и Винсент Каймер отстают от лидеров всего на 0,5 очка.

В заключительном туре Есипенко чёрными играет с голландцем Анишем Гири. Россиянину нужна победа, чтобы гарантировать себе первое место.

«Чемпионат» в онлайн-трансляции будет следить за тем, как разворачивается борьба в партии Есипенко и его конкурентов. Верим в то, что Андрею удастся завоевать путёвку в Торонто.