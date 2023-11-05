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Шахматы, онлайн-трансляция решающей партии россиянина Есипенко за выход в турнир претендентов, 5 ноября

Россиянин бьётся за турнир претендентов! Андрею Есипенко остался только шаг. LIVE
Андрей Шитихин
Андрей Есипенко
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В последнем туре наш гроссмейстер сражается с голландцем Анишем Гири.

В воскресенье, 5 ноября, на острове Мэн состоится заключительный тур «Большой швейцарки» — престижного шахматного соревнования ФИДЕ, по итогам которого по двое лучших игроков у мужчин и женщин гарантируют себе путёвки на Турнир претендентов — 2024.

Перед последним туром в мужском турнире лидирует россиянин Андрей Есипенко, и это сенсация! Он набрал 7,5 очка и делит первое место с американцем Хикару Накамурой и Видитом Сантошем Гуджрати из Индии. Александр Предке, Арджун Эригайси и Винсент Каймер отстают от лидеров всего на 0,5 очка.

В заключительном туре Есипенко чёрными играет с голландцем Анишем Гири. Россиянину нужна победа, чтобы гарантировать себе первое место.

«Чемпионат» в онлайн-трансляции будет следить за тем, как разворачивается борьба в партии Есипенко и его конкурентов. Верим в то, что Андрею удастся завоевать путёвку в Торонто.

Live Андрей Шитихин

На этой фотографии — Андрей Есипенко после вчерашней партии с Пархамом Магсудлу. Уставший до предела, но зато одержавший победу.

Фото: FIDE

17:29 Андрей Шитихин

Кто уже отобрался в мужской турнир претендентов? Ян Непомнящий (Россия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США) и Ниджат Абасов (Азербайджан). Но Абасов получит путёвку только в том случае, если экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен точно откажется от участия в кандидатской битве. Ведь путёвку по итогам Кубка мира завоевал именно он, а не азербайджанский шахматист.

17:24 Андрей Шитихин

Пока в партии только дебют, из нашей сторис можно вспомнить, как вообще проходит отбор в претендентский турнир.

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17:19 Андрей Шитихин

На доске ферзевый гамбит. Пока партия идёт по хорошо изученным тропам.

17:12 Андрей Шитихин

Сегодня — решающий день в битве на острове Мэн. О том, как Андрей Есипенко играл в «Большой швейцарке», подробно рассказал постоянный автор «Чемпионата», гроссмейстер Дмитрий Кряквин.

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