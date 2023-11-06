«КПРФ» вышел в четвертьфинал Кубка России — 2023/2024 по мини-футболу

Мини-футбольный клуб из Москвы «КПРФ» пробился в четвертьфинальный раунд БЕТСИТИ Кубка России – 2023/2024.

В 1/8 финала столичная команда встречалась с «Кузбассом» из Кемерово. Первый матч «КПРФ» выиграл с разгромным счётом 5:0, однако во второй встрече «Кузбасс» дал отпор прошлогоднему финалисту и добился ничьей (3:3). Результативный первый матч позволил «КПРФ» без проблем выйти в четвертьфинал.

За выход в полуфинал соревнований команда Бесика Зоидзе сразится либо с «Новой генерацией» (Сыктывкар), либо с «Кристаллом» (Санкт-Петербург).

Кубок России — 2023/2023 стартовал 8 сентября и продлится до 25 февраля 2024 года. Прошлогодним победителем турнира является «Синара», которая в решающем матче обыграла «КПРФ» со счётом 5:3.