Воспитанник регбийного клуба «Красный Яр» Назар Хлобозов погиб в результате ДТП
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Воспитанник регбийного клуба «Красный Яр» Назар Хлобозов погиб в результате ДТП, сообщает пресс‑служба команды.
Трагедия произошла в субботу утром в Красноярске. Хлобозов скончался от полученных травм в понедельник вечером. Назару было 17 лет. В аварии погибли ещё трое подростков.
Хлобозов становился неоднократным победителем первенства России, чемпионом страны среди юношей.
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