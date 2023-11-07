Воспитанник регбийного клуба «Красный Яр» Назар Хлобозов погиб в результате ДТП, сообщает пресс‑служба команды.

Трагедия произошла в субботу утром в Красноярске. Хлобозов скончался от полученных травм в понедельник вечером. Назару было 17 лет. В аварии погибли ещё трое подростков.

Хлобозов становился неоднократным победителем первенства России, чемпионом страны среди юношей.