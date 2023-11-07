Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Воспитанник регбийного клуба «Красный Яр» Назар Хлобозов погиб в результате ДТП

Воспитанник регбийного клуба «Красный Яр» Назар Хлобозов погиб в результате ДТП
Комментарии

Воспитанник регбийного клуба «Красный Яр» Назар Хлобозов погиб в результате ДТП, сообщает пресс‑служба команды.

Трагедия произошла в субботу утром в Красноярске. Хлобозов скончался от полученных травм в понедельник вечером. Назару было 17 лет. В аварии погибли ещё трое подростков.

Хлобозов становился неоднократным победителем первенства России, чемпионом страны среди юношей.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android