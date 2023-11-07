Мурашов: во снах снятся этапы Кубка мира

Российский конькобежец Руслан Мурашов прокомментировал отсутствие международных стартов в карьере. Спортсмен признался, что ему снятся этапы Кубка мира.

«В последнее время мне почти каждый день во снах снятся этапы Кубка мира, как я общаюсь с Кьелдом Нёйсом, японцами… Даже не знаю, на каком языке это происходит, ха-ха. Когда с хоккеем я завязал, тоже сны снились. В голове нейронные связи остаются и выдают такое. Когда резко у нас отняли этапы Кубка мира, понятно, скучаешь. Там всё интереснее, эмоциональнее, волнительнее, чем внутри страны. Скучаю ли я по вниманию болельщиков? Думаю, есть такая зависимость тоже. Постоянно подходят дети. По таким болельщикам очень скучаю», — сказал Мурашов в интервью «Матч ТВ».