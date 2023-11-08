Шипов — о ЧМ по быстрым шахматам в Узбекистане: туда пустят всех, и это здорово

Российский шахматист, международный гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал новость о проведении в Самарканде чемпионата мира по быстрым шахматам в 2023 году.

«Это отличная новость, ясно, что ФИДЕ сейчас смотрит на восток, в прошлом году турнир был в Казахстане. Это здорово, потому что не надо получать британские или канадские визы, туда пустят всех, кто захочет, и это здорово. Не думаю, что эти места выбираются для того, чтобы наши шахматисты могли туда добираться, потому что ФИДЕ в принципе нельзя заподозрить в помощи россиянам, просто в этих странах дают деньги, это сейчас настоящее эльдорадо для шахматной федерации, там идет развитие этого вида спорта просто колоссальными темпами. К тому же я думаю, что шахматистам там будет приятно играть, потому что в конце декабря там обычно тепло», — цитирует Шипова ТАСС.

Чемпионат мира по рапиду и блицу состоится в Узбекистане с 26 по 30 декабря.