Чемпионка мира Мария Пасека рассказала, почему решила поработать в Китае

Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке российская гимнастка Мария Пасека рассказала о том, как она приняла решение уехать в Китай.

«У меня был такой период в жизни, что очень нужны были деньги. Знакомый рассказал, что есть работа в Китае, контракт на год, платят очень хорошо. Я не могу по контракту называть сумму в течение пяти лет. Но скажу, что никогда в жизни в Москве тренер по спортивной гимнастике столько не заработает.

Результат там никого особо не интересовал, смириться с этим сложно. Я несколько раз, если видела талантливого ребёнка, советовала родителям отдать его в настоящий спорт, но дальше это всё равно их решение.

И тут мне предлагают сборную Китая! Уезжать нужно было срочно, думать некогда. Но это и к лучшему: после развода мне нужно было снова найти почву под ногами. И я подумала, что уехать так далеко, выйти из зоны комфорта – то, что надо.

Раньше я смотрела на людей, которые переезжали в другие страны, и не понимала: как они это делают? А тут мне выпал уникальный шанс попробовать. При этом с гарантированной работой и обратным билетом домой через год. Это же колоссальный жизненный опыт, почему нет?» — приводит слова Пасеки sports.ru.