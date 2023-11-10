Артемьев: мне кажется, Магнус Карлсен уже не вернётся к активным выступлениям в классике

Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев высказался о возможности возвращения норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена к активным выступлениям на турнирах с классическим контролем времени.

«Думаю, Карлсен в целом стал проще относиться к турнирам. Видно, что он расслабился. Но у Магнуса всё равно высокая планка. До Qatar Masters Карлсен играл на многих турнирах, выиграл с командой Кубок Европейских клубов. Магнус много играет в блиц, рапид, быстрые шахматы.

Мне кажется, что Магнус уже не вернётся к активным выступлениям в классике. Как минимум он не будет играть в том же объёме, что раньше, то есть по шесть-семь турниров в год, а то и больше. Думаю, он будет играть по три-четыре турнира. Хотя в этом году у него уже четыре турнира набирается: в начале года играл в турнире в Вейк-ан-Зее, сейчас в Кубке европейских клубов, на Qatar Masters, и впереди будет командный чемпионат Европы. Но, мне кажется, он будет снижать активность в классике и играть в быстрые шахматы, блиц. А в быстрые шахматы, я думаю, он будет очень долго играть, показывать высокие результаты и даже оставаться первым номером. Лет пять-семь точно он ещё может. А в классику он ещё три-четыре года будет первым, а дальше… Всё-таки в классических шахматах требуется более основательная подготовка», — сказал Артемьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.