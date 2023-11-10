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Чемпион России Артемьев: читерство в шахматах не уступает допингу

Чемпион России Артемьев: читерство в шахматах не уступает допингу
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Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев высказался об участившихся в последнее время на самом высоком уровне случаях читерства в его виде спорта.

«Читерство в шахматах как минимум не уступает допингу. Если шахматист сам по себе сильный, а ещё ему по ходу партии несколько раз подскажут, он, по сути, становится большим фаворитом и легко может выиграть партию. Бывают очень сложные ситуации в партиях, когда даже сильные гроссмейстеры не могут играть идеально, совершают неточности. Поэтому читерство – очень большая проблема. Были случаи, когда даже вживую ловили шахматистов, но они выходили сухими из воды из-за недостатка доказательств. С этим нужно как-то бороться. Может, стоит взаимодействовать с IT-специалистами или хакерами, которые знают какие-то фишки и уловки. Это очень серьёзная проблема, которая пока полностью не решена», — сказал Артемьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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