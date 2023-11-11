Чемпионка мира Яна Батыршина перенесла операцию на колене

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина сообщила, что перенесла операцию по резекции мениска.

Разрыв мениска произошёл у спортсменки в бытовых условиях, восстановление составит не менее месяца.

Фото: Личный архив Яны Батыршиной

«Это я радуюсь и надеюсь, что в этом году это моя последняя операция. За два месяца два хирургических вмешательства под общим наркозом.

Теперь костыли – мои лучшие друзья на какое-то время. Пожелайте мне, пожалуйста, скорейшего восстановления. На декабрь у меня большие планы», – написала Батыршина в соцсетях.

Батыршина пять раз побеждала на чемпионатах мира (1995, 1997, 1998): дважды в команде и три раза в отдельных упражнениях. Также Яна является серебряным призёром Олимпиады-1996 в личном многоборье.