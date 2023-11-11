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Ирина Винер отреагировала на критерии FIG по допуску российских гимнастов

Ирина Винер отреагировала на критерии FIG по допуску российских гимнастов
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала публикацию Международной федерацией гимнастики (FIG) критериев по допуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«Вы читали моё выступление на Государственном Совете? Я всё там сказала, добавить больше нечего. Всё это было понятно ещё давно, ещё даже до этого объявления», — сказала Винер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, согласно документу, опубликованному пресс-службой FIG, российские и белорусские спортсмены должны воздержаться от контактов с государственной символикой, выступать атлеты смогут только в индивидуальных соревнованиях при своевременной подаче заявки на получение нейтрального статуса.

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