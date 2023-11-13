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Марк Аллен и Али Картер стали четвертьфиналистами турнира по снукеру Champion of Champions

Марк Аллен и Али Картер стали четвертьфиналистами турнира по снукеру Champion of Champions
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В Болтоне (Англия) стартовал пригласительный турнир по снукеру Champion of Champions 2023.

В первом матче лучший игрок прошлого сезона, победитель соревнований 2020 года 37-летний североирландец Марк Аллен нанёс поражение чемпиону мира среди ветеранов Джимми Уайту со счётом 4:1. Марк уступил стартовый фрейм, но затем взял четыре партии подряд.

Соперником Аллена в четвертьфинале стал 10-й номер мирового рейтинга 44-летний англичанин Али Картер, который в напряжённом матче оказался сильнее четырёхкратного чемпиона мира Марка Селби — 4:3. Али уступал 2:3, но сначала сравнял счёт, проведя сотенную серию — 121 очко, а затем и выиграл борьбу на последнем красном в решающем фрейме.

Ранее четвертьфиналисты Аллен и Картер в рамках турнира Champion of Champions встречались один раз: в 2013 году в первом раунде Али одержал победу со счётом 4:3.

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