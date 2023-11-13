«Он фантастический игрок». Ронни О'Салливан сенсационно проиграл китайцу

В Китае завершился International Championship. Победителем престижного состязания сенсационно стал Чжан Аньда. По ходу турнира 31-летний снукерист второй раз за сезон лишил Ронни О`Салливана шанса на титул!

«Он заслужил победу»

В этом сезоне у О`Салливана не всё складывается удачно, из-за травмы ему пришлось сняться с четырёх турниров. Выступил Ронни на English Open и Wuhan Open, однако не сумел дойти до даже полуфинала. Всё хорошо сложилось у Ракеты только на пригласительном Shanghai Masters, где он одержал победу.

International Championship для О`Салливана был крайне важен не только с точки зрения «возвращения», но и с точки зрения борьбы за юбилейный, 40-й титул. На старте турнира для О`Салливана всё шло идеально. В первом раунде Ракета разгромил Кена Доэрти (6:1), во втором – Марка Джойса (6:3). А вот дальше Ронни пришлось попотеть, чтобы обыграть Джека Джонса (6:4) в 1/16 финала, Энтони Макгилла (6:2) в 1/8 финала и Али Картера (6:4) в четвертьфинале.

Драматично сложился для Ракеты полуфинале с Чжан Аньда. В этом году китаец уже выбил англичанина в 1/8 финала English Open (4:2). На International Championship Аньда удалось повторить этот успех. Первая сессия завершилась ничьей (4:4), в начале второй Чжан сперва отдал два фрейма (4:6), однако потом собрался, выиграв все оставшиеся партии (9:6).

«Он играл хорошо и заслужил победу. В тот день он был действительно лучшим, так что матч был честным. Я ожидал, что Чжан будет играть именно так, поскольку играл с ним несколько раз, он смотрелся солидно. Он фантастический игрок, я не знаю, где он был последние десять лет», – признался Ронни.

Чжан Аньда Фото: VCG/Getty Images

«Я думаю, что первая сессия игры была лучше, чем вторая. Когда я отставал со счётом 6:4, я старался не думать о результате, постепенно корректировал свой настрой и проделал хорошую работу», — заявил Аньда.

Сенсационный чемпион

Помимо Ронни, по ходу International Championship выбывали и другие топы. В квалификации вылетели Джимми Уайт, Стивен Хендри, Люка Бресель, Нил Робертсон и Шон Мёрфи. Сенсационным стало поражение Джадда Трампа от Стивена Магуайра в 1/16 финала. Туз проиграл со счётом 3:6 и прервал серию из 22 побед подряд.

В 1/8 финала из турнира выбыли Марк Селби и Джон Хиггинс. В итоге до полуфиналов из звёздных игроков дошёл лишь Ронни. Неудивительно, что и финал International Championship был совсем не звёздным по составу. Там оказались Чжан Аньда и Том Форд.

Дневная сессия завершилась с небольшим преимуществом китайца. Аньда умудрился впечатлить зрителей, сделав максимальный брейк в третьем фрейме. Для Чжана этот максимум стал лишь вторым в карьере. В начале вечерней сессии Форд попытался вернуться в игру, сравняв счёт (5:5), но окрылённого Могучего мышонка было не остановить – он забрал следующие четыре фрейма (9:4). Том вновь попытался исправить ситуацию, вот только было слишком поздно. В итоге Аньда выиграл матч со счётом 10:6.

«Я подумывал завершить карьеру»

Для Чжана эта победа стала по-настоящему исторической. Во-первых, китаец реабилитировался за поражение в финале English Open от Джадда Трампа (7:9). Во-вторых, Аньда стал шестым игроком материкового Китая, выигравшим рейтинговый турнир. В-третьих, Могучий мышонок – лишь второй игрок КНР после Дина Цзюньхуэя (China Open – 2005), взявший титул в родной стране.

«Я чувствую себя чрезвычайно взволнованным, — признался Чжан. — Во время пандемии я подумывал завершить карьеру, сдаться. Но позже я не выдержал и решил вернуться на арену. Последние два-три года у меня дела шли неплохо.

English Open оказал значительное влияние на мой прогресс. Столкнувшись с неудачным положением, я говорю себе: не расслабляться. Финал English Open преподал мне ценный урок и подарил отличный опыт. На этот раз я сохранил концентрацию, потому что противник мог вернуться в игру в любой момент».

Благодаря победе на International Championship Чжан впервые в карьере войдёт в топ-16 мирового рейтинга. Аньда заберёт £ 175 тыс. за титул и £ 5 тыс. за максимальный брейк.