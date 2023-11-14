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«Дикость, конечно». ОКР — о требованиях FIG по допуску российских гимнастов

«Дикость, конечно». ОКР — о требованиях FIG по допуску российских гимнастов
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Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением, в котором прокомментировал критерии допуска россиян к соревнованиям, опубликованные Международной федерацией гимнастики (FIG), назвав их дикостью.

«Там попросту речь идёт о полной нейтрализации цветовой гаммы соревновательной экипировки и инвентаря. И без того максимально обезличенным гимнастам и гимнасткам (в том числе — художницам!!!) предлагается выступать в однотонном наряде. В художественной гимнастике, где дизайн купальников – это отдельное искусство и элемент постановки, который имеет огромное значение для целостности любого образа и выступления, соответственно, его визуального восприятия и оценки. Дикость, конечно.

Увы, коллеги из Лозанны надёжно свернули с истинного пути и всё чаще исполняют подобного рода фигуры низшего пилотажа. Ничего, кроме сочувствия и сожаления, это не вызывает», — утверждается в заявлении в официальном телеграм-канале ОКР.

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