Шахматистка Баделько объяснила, почему перешла из сборной Беларуси под российский флаг

Шахматистка Ольга Баделько объяснила смену спортивного гражданства с белорусского на российское.

«В белорусской федерации очень давно нет нормальной поддержки, я даже не помню времени, когда такое было. Нет ни спонсоров, ни тренеров, ни команды, ни конкуренции нормальной. Я хотела перейти в Россию, потому что тут сильная команда, тренеры.

Когда я переходила в ФШР, моим единственным условием был тренер. Ничего, кроме тренера, я не хотела. Мне сказали, что его выделят. Провела я с личным тренером один сбор, не понравилось. Но после начала событий 24 февраля 2022 года (формулировка изменена) мы проводили только командные сборы. Собственно, как у меня не было личного тренера, так и нет (улыбается). Почему? Загадка. Я искренне не знаю», — сказала Баделько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.