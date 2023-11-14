«Нравится, когда меня называют секс-символом». Интервью с российской шахматисткой Баделько

Яркий заголовок про секс-символ со смехом одобрила сама Ольга Баделько. Она пошутила, что среди обилия в интернете текстов о ней с недостоверной информацией предпочитает те, где есть хотя бы такой посыл.

Но в этом тексте не будет никаких ошибок или выдумок, да и вообще это интервью – настоящий выпуск шахматных «Разрушителей мифов».

Баделько, не так давно сменившая сборную Беларуси на Россию, ответила на все прямые вопросы и прояснила все факты своей биографии.

Правда ли, что Ольга бросила учёбу в США ради выступлений за Россию?

Верно ли, что она превосходно поёт?

Действительно ли она болеет за Магнуса Карлсена во всех турнирах?

Почему она решила уехать из Беларуси?

Ответы на все вопросы вы получите в нашем интервью. Вперёд!

«Поэзию люблю. Прочитал — и сразу оценил»

– Ольга, давайте начнём с нешахматных вопросов. Так сказать, развенчаем или подтвердим некоторые мифы о вас. По страницам в соцсетях не сказать, что вы публичная персона: где-то вас не найти, где-то страницы закрыты. Почему вы так ограниченно присутствуете в интернете?

– Если у меня есть настроение, то я могу что-то выложить, но по сравнению с общей массой людей, наверное, делаю это редко. Всё зависит от настроения, я вообще от настроения многие вещи делаю. Но активно вести и раскручивать соцсети – это не для меня. Как будто это должны делать люди другой профессии.

– Понимаю. Тем не менее многие спортсмены очень активно ведут свои соцсети.

– Меня это, кстати, очень веселит. Ладно, когда это делают топ-атлеты, но когда суперстраницы пытаются создать обычные спортсмены… Но надо понимать, что если у спортсмена есть спонсоры, даже если этот атлет не супертоп, то ему нужно вести соцсети. Это другое дело, тут всё понятно. Но когда люди ни с того ни с сего начинают… Ладно, это их дело, но меня иногда это веселит (улыбается).

Ольга Баделько Фото: Из личного архива Ольги Баделько

– Считается, вы хорошо разбираетесь в литературе. Со школы любовь возникла к ней или позднее?

– Я в поэзии уж точно неплохо разбираюсь, но в общем плане в литературе – точно нет. Я вообще спорт больше всего люблю.

– Значит, имеющаяся информация вводит всех в заблуждение.

– Видимо. Но я действительно поэзию очень люблю, потому что это литература для ленивых (смеётся). С поэзией как – ты прочитал, сразу оценил, понравилось тебе или нет. Это быстро. А возьмём книгу в 1000 страниц. Возможно, там с 500-й страницы начнётся что-то интересное, но дотуда я просто не дойду. Мне будет неинтересно. Как-то долго для меня, с поэзией проще.

– Читала, что вы любите Сергея Есенина. Больше нравится его любовная лирика, патриотическая или стихотворения о природе?

– Точно любовная. Мне неинтересно от слова совсем, как описывают берёзу. Патриотическая тоже мимо. А оставшаяся масса произведений в основном о любви. Есенин мне нравится тем, как он пишет. Также меня цепляет его образ деревенского хулигана. Он просто прикольный. Вообще из поэзии мне не только Есенин нравится, я люблю многих авторов. Как уже сказала, поэзия в целом мой фаворит. Это красиво, быстро и сразу понимаешь суть. Ну а если не понимаешь, читаешь разборы. В любом случае это не занимает столько же времени, как чтение условной «Войны и мира» (смеётся). Столько я просто не выдержу.

Вообще в последнее время мне нравится исторические книги. Их я могу читать в большом объёме. В последние пару лет я обожаю, действительно прям обожаю Парфёнова и Минаева. У них есть как видео, так и книжные форматы. Я смотрела много их роликов, но книги как-то больше запоминаются. Я сейчас собираю «Намедни» Парфёнова по десятилетиям. Меня эти книги безумно увлекают. Произведения Минаева тоже очень люблю. Кстати, последней книгой, что я прочитала, была «Бунт и Смута на Руси». Вот такие книги я готова читать в больших объёмах, но не то, как кто-то берёзу на тысячу страниц описывает.

– Кажется, в детстве вы любили мифы Древней Греции. На эту тему книги читали?

– Я не то чтобы любила. Удивительно, как интернет перевирает всё. Мой первый тренер, который, к сожалению, скончался от ковида в 2020 году, был учителем истории и директором школы. Потом он уже начал детей шахматам обучать. Он был хорошим тренером, многих детей научил. Когда я была маленькой, в перерывах на занятиях мы говорили о мифах, ведь не будешь же ты постоянно о шахматах говорить. Также он периодически использовал фразы из мифов, естественно, я спрашивала, что это значит, ведь откуда я могу в восемь лет всё знать? Он мне всё рассказывал, конечно, мне было безумно интересно. Я до сих пор многие из рассказов помню. Так что все мифы Древней Греции, что я знаю, рассказал мне первый тренер. Дополнительно я этим никак не интересовалась.

«Пока не узнаю, кто убийца, я не успокоюсь»

– Если бы у вас была возможность родиться в другом веке и месте, какой бы период выбрали?

– Наверное, сейчас прозвучит очень странно, но я так много читаю «Намедни» Парфёнова про СССР, что мне интересно было бы там пожить (улыбается). Не сталинские времена, а в период Хрущёва, в «Оттепель». Меня очень увлекает это. Моя мама 1969 года рождения, а папа – 1966-го. Они выросли и полноценно стали взрослыми в СССР. Родители много рассказывали мне об этом времени. Это действительно интересно, ведь кардинально разные эпохи!

Человечество постепенно эволюционировало сотни лет, но с изобретением интернета всё изменилось. Поэтому попробовать пожить 60 и даже 40 лет назад было бы очень интересно. Сейчас, когда у тебя есть интернет, ты можешь позвонить в любую точку мира и увидеть всё, что хочешь. А раньше такое было невозможно. Это действительно увлекательно, ведь исторически прошло не так много времени, но технологически всё изменилось кардинально.

– Среди писателей вы любите Эриха Марию Ремарка и Агату Кристи. Казалось бы, эти авторы довольно разные: у одного неореализм, у другой – детективы. Чем они вас цепляют?

– Первое – у них книги не по тысяче-две страниц, а адекватного объёма (улыбается). Тебе не только интересно читать, но ты и не устаёшь это делать. Хотя «Триумфальную арку», где около 600 страниц, было посложнее читать, но там всё равно очень интересно. Такие книги на грани, а я такое не люблю (смеётся). Агату Кристи я в целом могу за вечер или ночь прочитать. Это и детектив, он легко увлекает. Я человек в принципе азартный, поэтому пока не узнаю, кто убийца, не успокоюсь.

Что касается Ремарка, я говорила, что не люблю, как описывают какие-то вещи, но он делает это так… Меня искренне поражает любое его описание предмета. Грусть, романтика. Он как-то умудряется подбирать слова. Они цепляют всех, но нас, девочек, мне кажется, цепляют более глубоко (смеётся).

– Любимый поэт у вас из России, а писатели из-за рубежа. Кто-то из российской литературы среди писателей вам нравится?

– Минаев, но он всё-таки больше историческое пишет. Это абсолютный миф, что я в литературе хорошо разбираюсь (улыбается). Скорее, я понимаю какие-то более узкие её ответвления.

– Вы вообще из Беларуси. Какого автора вы бы выделили в национальной литературе?

– В школу я ходила очень мало, но из того, что помню, меня цепляли писатели и поэты военной эпохи, те, кто прошли Великую Отечественную войну. Я белорусский язык абсолютно не знаю, даже не стремлюсь его учить, но в школе заставляли учить стихи, так что какие-то произведения в голове ещё остались. Зачитывать вам стихи сейчас не буду, получится ужасно (смеётся). Так что я бы выделила авторов той эпохи. Они писали красиво, доводили своими произведениями до слёз.

«Я меломан. Слушаю и Эйнауди, и рок, и попсу»

– Ваши коллеги рассказывали, что вы хорошо поёте.

– Это вообще фантастика! Как такое возможно (смеётся)? Я пою очень редко, с друзьями в караоке, и делаю это отвратительно. У меня нет ни слуха, ни голоса. Кому это пришло в голову? Возможно, люди, которые вам это сказали, ходили со мной в караоке и знают, что я ужасно пою. Удивительно!

– Видимо, им нравится.

– Видимо (смеётся). У меня лучшая подруга, Алина Бивол, поёт прекрасно. Она с красным дипломом закончила Московский государственный институт культуры. Она профессиональная оперная певица и сильная шахматистка. Поёт она просто замечательно, а я…

Алина Бивол и Ольга Баделько Фото: Из личного архива Ольги Баделько

– Вы – меломан и слушаете разную музыку.

– Вот, а это правда (смеётся). Потому что я на этот вопрос отвечала.

– Меломан меломану рознь. Насколько разную вы музыку слушаете?

– Тут я тоже человек настроения. Бывают дни, когда я могу включить Высоцкого. Бывают дни, чаще осенью, когда я могу поставить классику. Не то чтобы я очень разбираюсь, но мне нравится композитор Людовико Эйнауди.

Периодически слушаю рок, чаще русский, попсу. Также мне нравятся старые советские песни. В общем, самые разные жанры слушаю. Например, могу послушать «А снег не знал и падал», а через две минуты включить «Дуло» Моргенштерна* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата»). Биполярчка такая, да (смеётся)?

– Поверьте, я прекрасно понимаю. У самой такие же музыкальные вкусы.

– Бывает, что заест песня, и всё. Иногда могу одну песню неделю слушать! Музыку я слушаю каждый день, чем бы я ни занималась. Конечно, когда я готовлюсь, я не слушаю, но все домашние дела – только под музыку.

«Станет ли женщина чемпионкой мира? Нет, конечно»

– А теперь о шахматах. Ваш последний личный крупный турнир – Суперфиналы чемпионата России. Как оцените своё выступление там?

– По качеству всё было просто прекрасно. Наверное, это были лучшие шахматы, в которые я играла. На протяжении турнира у меня не было ни одного срыва, хотя начала я с поражения в выигранной позиции. Там нужно было играть по позиции в конце, а не зарываться. Это было неприятно, но тем не менее никаких срывов не было. Я выиграла пять партий подряд и сделала это просто прекрасно. Конечно, были моменты, когда я могла свою же позицию в дебюте перепутать или что-то подобное, но всё равно всё удавалось. Для меня это удивительно, ведь я обычно не очень стабильна. В предпоследнем туре я проиграла Вале Гуниной, но не потому, что сделала какую-то откровенную фигню. Я в очень сложной позиции надолго задумалась, но не придумала, как ходить, а дальше всё становилось хуже, хуже и хуже. Я потом пришла, расставила позицию на компе, думала, покажет, как можно было ходить, но все варианты, которые он предложил, мне не понравились. Так что поражение было абсолютно по делу.

В последнем туре я тоже не летела сломя голову. Я понимала, что, если проиграю, меня девочки обгонят по коэффициенту, поэтому подумала, что надо играть поплотнее, и выбрала разменный вариант Французской защиты. Я пыталась играть по позиции, но в какой-то момент стала делать чересчур активные и неуместные ходы. Позже поняла, что сделала что-то не то, зевнула, и стало очень тяжело. Несмотря на это, турнир прошёл хорошо. Думаю, за счёт стабильности, отсутствия срывов, качества игры и решений. Прям здорово было!

Конечно, было обидно, что с таким запасом я в конце не попала в тройку. Обычно после турнира два расклада: либо ты недобрал очки, либо перебрал их. Тут я откровенно недобрала. Качество прекрасное, но результат обидный. Что поделать.

– Как вы отнеслись к участию Александры Горячкиной и Екатерины Лагно в мужском турнире?

– Хорошо. Для девочек это круто, сильная турнирная тренировка. Другой вопрос, что у нас много ребят уехало, по сути, Суперфиналы очень ослабли, и теперь девочки спокойно по рейтингу проходят. Конечно, разница с ребятами, которые могли участвовать, не слишком большая, 10-20 пунктов, но всё же.

– Сами не хотели бы как-нибудь в открытом турнире выступить?

– Чтобы там участвовать, надо иметь 2550 рейтинга, а до этого ещё очень много работать (смеётся). Таких мыслей пока даже близко нет.

– Если говорить про обычный спорт, то физические возможности женщины никогда не будут равны мужским из-за физиологического строения в организме. А есть ли разница между силой полов в шахматах, где куда важнее ум?

– Конечно, есть. Тут влияет не столько ум, сколько концентрация и возможность заниматься. Как мы знаем, женщины куда чаще отвлекаются. Мы меньше концентрируемся и, как следствие, занимаемся. Полгар вроде в топ-10 удалось войти только. На самом деле, я шахматную историю знаю, куда хуже, чем обычную (улыбается). Полгар занималась днями и ночами и показала, что она может. Когда мы начинаем играть, в 8-10 лет, мы равны с мальчиками. Когда я начинала в Беларуси, я никак не уступала мальчишкам, абсолютно, ведь мы занимались одинаковое время. С возрастом я, как и многие девочки, стала слабее мальчиков, так как они уделяли занятиям больше времени.

– Сможет ли женщина стать чемпионкой мира в открытой категории?

– Нет, конечно. Я уже объяснила почему.

Ольга Баделько в составе команды «Южный Урал» Фото: Из личного архива Ольги Баделько

«Все результаты Grand Swiss — справедливые»

– Некоторые шахматистки говорили, что в женских соревнованиях острая нехватка турниров и, как следствие, заработка. Это действительно так?

– Да, конечно. Например, у женщин проблемы с круговыми турнирами. У мужчин довольно много топовых круговых турниров. Хотя, конечно, там чаще играют по приглашениям одни и те же люди, но и молодых сейчас туда пихают. Однако у мужчин хотя бы эти турниры есть! У женщин из круговых турниров, по-моему, есть только Cairns Cup в Сент-Луисе. У мужчин же есть турниры в Вейк-ан-Зее, Дортмунд, Сент-Луис, Grand Chess туры. И это я ещё не всё перечислила! У мужчин проводится множество круговых турниров в Европе с сильным составом. А у женщин лишь один круговик, которого уже пару лет не было.

– Почему вы не поехали на Grand Swiss?

– Я немного спустила рейтинг, но, несмотря на это, всё равно проходила. Где-то в конце августа ФИДЕ присылала письмо мне и ещё нескольким девочкам, где спрашивали, хотим ли мы принять участие в Grand Swiss и нужно ли для этого оформлять визу. Я сказала: «Конечно, хочу. Визы у меня нет, поэтому она мне нужна». Уже потом мне объяснили, что в итоге приглашения они разослали тем, кому не нужно было оформлять визу. Мол, это проще. Некоторые поэтому приглашения по месяцу ждали. А потом, когда пошли отказы от турнира, кто-то не доехал, в ФИДЕ стали добирать людей с совсем маленьким рейтингом у женщин и у мужчин, у которых уже есть виза. Собственно, по этой причине я и не попала на Grand Swiss.

– Как же это глупо со стороны ФИДЕ.

– Да. Окей, моя вина тут в том, что я спустила рейтинг, но даже с ним я проходила. Потом людей с рейтингом ниже добирали. Но дальше… Это абсолютно глупо, но что поделать.



– Следили за турниром?

– Да, в последний день буквально до самой ночи смотрела.

– Как оцените результаты?

– В целом без сенсаций. У мужчин был только Рамазан Жалмаханов. Это было прям «вау», он такой перформанс выдал. Мы с Давидом Паравяном смотрели вместе, чатились во время партий, обсуждали матчи. Мы болели за Андрея Есипенко, но он не вспомнил анализ или не знал и без шансов проиграл. У женщин все результаты справедливые. Вайшали просто прекрасно играла. Браво, что сказать!

В последний день, кстати, были чисто женские партии, меня очень веселило. Не буду говорить, чьи это были партии, но они вводили меня и Давида в полный восторг (смеётся). Понимаю, что иногда так же играю, но было просто смешно, когда путёвки в турнир претенденток девушки добывали невероятными ходами. У мужчин всё было более сбалансированно, особенно в последних турах. По крайней мере, у лидеров не было зевков, всё было по делу.

«Магнус делает, что хочет. Отстаньте от него!»

– Магнус Карлсен «ушёл» из классики. Как думаете, он вернётся?

– Он не ушёл из классики, а просто ушёл из розыгрыша титула.

– Да. Просто сейчас он стал меньше с классическим контролем играть.

– Не сказала бы, что сильно реже. Именно в классику он весь октябрь играл. Магнус просто ушёл из розыгрыша титула, так как ему не нравится формат. Это его право. Я вообще не понимаю, как можно было столько раз сыграть в матче за первенство мира! Я бы, наверное, раз сыграла и сказала шахматам «пока». Играть этот матч пять раз… Наконец-то Магнус стал заниматься тем, что ему интересно, и тем, что ему нравится. Захотелось человеку пойти поиграть в покер, пошёл и поиграл. Я только респектую!

Я вообще не понимаю, почему все этим так недовольны. Особенно меня веселят комментарии по типу «Как так! Негоже чемпиону мира отказываться от короны». Боже ж ты мой! Да он никому ничего не должен! Он вывел шахматы на новый уровень: контракты, турниры и прочее. Люди, Магнус делает то, что он хочет, отстаньте вы уже от него!

Магнус Карлсен Фото: FIDE

Конечно, смотреть матч за первенство мира сейчас не так интересно, но это не проблема Магнуса, абсолютно! Наверное, по уровню с Карлсеном сейчас может сравниться только Каруана. Но, опять-таки, это не проблема Магнуса. Играйте так же сильно, будут такие же интересные матчи. Почему это вообще должно волновать Карлсена?

– По-моему, сейчас довольно интересно наблюдать за Магнусом.

– Да. Он наслаждается, делает то, что хочет. Не понимаю людей, которые говорят, что он кому-то что-то должен. Это смех.

«Мне так надоели эти разговоры про читеров!»

– Магнус Карлсен помирился с Хансом Ниманном, несмотря на громкие заявления и обвинения в читерстве. Ждали такого исхода?

– Конечно, следила за этим конфликтом. Чем больше проходило времени, а у Магнуса не появлялись доказательства, тем больше становилось понятно, что ситуацию им придётся как-то мирно урегулировать. Вообще, мне эти разговоры про читеров так надоели, что у меня даже нет желания говорить с вами на эту тему. Просто за всё лето я не помню и дня, чтобы мне кто-то не написал на эту тему. Также на всех турнирах эта тема мусолилась, подозрения на игроков постоянные были. Я хочу отдохнуть от этого.

Ну что я могу сказать? Я не в команде Магнуса, не в команде Ханса. Я знаю ровно то, что просачивается в медиа. Хорошо, может, знаю чуть больше благодаря разговорам с другими шахматистами. Но не буду же я всю эту информацию выносить. Это всё, что я могу сказать.

– Без проблем, поговорим о другой актуальной теме. Сейчас все активно критикуют Дин Лижэня за то, что он не играет уже полгода. Вроде как Дин болеет, но его всё равно журят за неподобающее для чемпиона поведение.

– Недавно прочитала, что в этом году он не сыграет и вернётся лишь в 2024-м. Опять же «неподобающее поведение для чемпиона». Ненавижу, когда так люди говорят. Какое им вообще дело? Я искренне не понимаю этого. Неважно, о ком речь идёт: о Магнусе, Дине или любом другом человеке. Это его право, что вы лезете к нему! Как по мне, это то же самое, что сказать вам или мне: «Вы накрасили ногти чёрным. Это неподобающе!» В моём понимании это глобально равноценные вещи.

– Согласна, но многие очень хотят высказать своё мнение по всем вопросам.

– Высказывайте, я не против. Я вольна считать, что любой человек может делать всё, что пожелает. По каждому такому вопросу у меня будет одно мнение: что вы докопались до человека?! Мы вольны делать то, что хотим. Конечно, не во всех странах и не прям всё, но, во всяком случае, у нас есть много возможностей.

Да, окей, мы можем обсуждать, что Дин странно попал в турнир претендентов и в чемпионский матч из-за отказа Магнуса. Лижэнь выиграл матч, всё! А теперь все обсуждают, что он не играет. И ведь дальше будут постоянно обсуждать и осуждать всё подряд, любого, кто бы ни стал чемпионом. Это вызывает у меня только смех.

«Мы ни в Европе не могли играть, ни в Азии не можем»

– Переход ФШР в Азию. Что думаете об этом?

– Вообще ничего не думаю.

– То есть для вас нет никакой разницы, играть в Европе или Азии?

– Командных турниров в принципе нет, Россию никуда не допускают. А каково играть в личном чемпионате Азии, я пока не знаю. В целом из-за перехода меняется только один турнир – личный чемпионат Европы на чемпионат Азии. Так что особой разницы нет, перешли или не перешли. Будет плохо или хорошо – я не знаю. Абсолютно ничего не поменялось, мы ни там не могли играть, ни здесь не можем (смеётся). Наверное, время покажет.

– В шахматах вроде бы планируют ввести систему VAR. Как оцениваете нововведение?

– В каком понимании VAR?

– Насколько понимаю, чтобы контролировать разные нарушения за доской. Например, гроссмейстер взялся за фигуру, но решил поставить её на место и сделать ход другой фигурой.

– А, в этом смысле. Да, жуликов таких хватает (улыбается). Думаю, что в таком случае система не нужна. У многих шахматистов были случаи, когда они брались за фигуру и понимали, что ход проигрывает. Большинство продолжают делать ход и проигрывают. Но есть нехорошие свиньи, которые начинают поправлять все фигуры на доске, мол, решил выровнять их. Таких людей очень мало. Считаю, что всё должно быть на совести человека.

VAR – это более важная история: был офсайд или нет, был гол или нет. А у нас-то что? Всё на совести шахматистов. В любом случае все узнают, если ты поступил нехорошо. Это всё быстро разлетается, рассказывается. Кроме того, на многих крупных турнирах камеры есть. Так что всё видно. Это не такая большая проблема, чтобы вводить VAR. Есть и другие более важные вопросы. Сейчас большая проблема – это как раз читеры, но там надо хорошенько постараться, чтобы что-то интересное придумать и её решить.

«Мне без разницы, под каким флагом играть»

– Вы ещё в 2021 году сменили спортивное гражданство, перейдя из Беларуси в Россию. Была информация, что вам приходили предложения из других стран. Почему вы решили выступать за Россию?

– По-моему, из других стран у меня не было предложений.

– Было очень много материалов, где говорилось, что вы отказались от предложения США.

– Это очередной бред. Извините меня, но какие дебилы это пишут? Все эти дурацкие тексты повыходили в марте, когда Костенюк перешла в Швейцарию, а ФШР сделала заявление, что я – её замена. Потом пошли бесконечные идиотские тексты с непроверенной информацией с заголовками вроде «Бросила учёбу в Америке ради России». При этом мой переход был задолго до начала событий 24 февраля 2022 года (формулировка изменена. — Прим. «Чемпионата»). Так что это полный бред (смеётся).

Да, я действительно училась в Америке. Когда я поступила, началась пандемия. поэтому мне пришлось учиться онлайн. Я больше года так проучилась, и мне это безумно не нравилось. Тогда я решила делать визу, была такая возможность. Я записалась в посольство, но в тот период, когда мне назначили визит, мне нужно было ехать на женский чемпионат Европы. Пришлось выбирать. В итоге я поехала на чемпионат Европы, решив, что полгода ещё поучусь онлайн, а потом подамся на визу. Через месяц после начала учёбы мы поехали играть на Еврокубок, а у меня тогда были экзамены. На турнире так плотно шли партии, что у меня просто не было времени сдавать экзамены. Не говоря уже о том, что для сдачи нужно посидеть и нормально поучить предметы. Это было невыносимо. Я сказала, что я не могу: шли турниры, и я просто физически не могла нормально учиться. Наверное, стоило не начинать новый учебный год, а сразу взять академ. Собственно, поэтому я перестала учиться в США и не уехала туда. Позднее, в октябре, я уже получила документы о смене спортивного гражданства на российское.

Ольга Баделько Фото: из личного архива Ольги Баделько

Собственно, почему я хотела перейти именно в ФШР. В белорусской федерации очень давно нет нормальной поддержки, я даже не помню времени, когда такое было. Нет ни спонсоров, ни тренеров, ни команды, ни конкуренции нормальной. Я хотела перейти в Россию, потому что тут сильная команда, тренеры. Как видите, всё было не так, как пишут в материалах. У «Чемпионата», кажется, тоже такой материал был. Люди, по сути, какую-то информацию из головы брали. Бред (смеётся).

– Сейчас многие спортсмены из России поменяли спортивное гражданство, вы сами прошли через это. Как вообще это происходит?

– Я меняла гражданство до начала событий 24 февраля 2022 года (формулировка изменена. — Прим. «Чемпионата»), когда всё было немного по-другому. Наверное, перейти из Беларуси в Россию не так сложно, как в Евросоюз. Когда я переходила, мы просто прислали документы в ФШР в духе: «Я такая-то, хочу перейти в вашу федерацию». Похожие заявления мы отправили в Беларусь. Документы мы отправили в июле, а в октябре пришло уведомление о переходе. Последние пару месяцев была упрощённая система переходов, поэтому много спортсменов перешло, немного поменялись процедуры.

– Просто некоторые спортсмены говорят, что это сложный и выматывающий процесс, поэтому было интересно узнать, насколько это действительно так.

– Тут ещё вопрос в том, хочет ли от тебя что-то федерация или нет. За некоторых шахматистов хотят получить выплату. Я, если честно, не помню, что сделала белорусская федерация шахмат: то ли она не ответила вообще на моё письмо с просьбой о переходе, то ли ответила, но поздно. Поэтому я автоматически через три месяца перешла без каких-либо разговоров, писем, выплат. У меня всё очень легко прошло.

– Сейчас на турнирах наши шахматисты выступают в нейтральном статусе. Кто-то говорит, что выступления без национального флага – не то, кто-то говорит, что нет разницы. А насколько вам важна государственная символика на турнирах?

– Кто-то говорит, что в нейтральном статусе – не то? Это делает один человек, его зовут Сергей Карякин. Все мы понимаем, кто он. Для меня же абсолютно не важна символика при выступлениях. В нынешней ситуации нужно сказать: «Спасибо, что вообще выступаем». Спасибо, что соревнования проходят не только между Беларусью и Россией. Нам, шахматистам, в этом плане очень повезло. Если нужно будет сыграть под флагом Хогвартса, что ж, сыграем под флагом Хогвартса (смеётся). Мне, в принципе, без разницы, под каким флагом играть.

«Я — замена Костенюк? Прочитала и посмеялась»

– После победы на Кубке мира Александра Горячкина заявила, что готовится сама, без тренера. Насколько понимаю, вы же тоже сейчас одна тренируетесь?

– Я, на самом деле, поражаюсь, как Александра Горячкина это делает. Насколько я понимаю, то есть точно не знаю, она действительно готовится сама, без тренера. Выиграть Кубок мира в соло — это просто какая-то фантастика! Я сейчас тоже без тренера, но тут всё просто. Когда я переходила в ФШР, моим единственным условием был тренер. Ничего, кроме тренера, я не хотела. Мне сказали, что его выделят. Провела я с личным тренером один сбор, не понравилось. Но после начала событий 24 февраля 2022 года (формулировка изменена. – Прим. «Чемпионата») мы проводили только командные сборы. Собственно, как у меня не было личного тренера, так и нет (улыбается). Почему? Загадка. Я искренне не знаю.

Александра Горячкина Фото: FIDE

Я могу сама заниматься, но девочкам нужен тренер. Когда тебе подсказывают, направляют, помогают, это важно. Это важно для любого шахматиста. У парней всех есть секунданты. Именно поэтому я искренне поражаюсь, когда кто-то говорит, что готовится сам. Совсем уныло сидеть и готовиться самому. У меня нет тренера, поэтому я консультируюсь с друзьями. Да и ты не можешь знать абсолютно всё. Кроме того, мужчины-гроссмейстеры априори сильнее, они больше знают, так что такой тренер просто необходим.

– А почему нельзя самой найти тренера?

– Чтобы найти тренера самой, нужны очень неплохие финансы, мягко говоря. Чтобы брать тренера на постоянную основу, нужно очень хорошо зарабатывать. Как мы знаем, это проблема в женских шахматах (смеётся). Я ещё и не в топе, так что у меня вообще заработка почти нет.

– В случае, если тренера выделяет федерация, то она за него и платит?

– Да. Выделяют тренера, оплачивают его, вы обсуждаете, сколько нужно занятий. Всё. Так должно было быть. Я меняла федерацию с мыслью о том, что у меня наконец-то будет тренер. Никаких других запросов не было.

– После вашего перехода в России на вас возложили большие надежды, в том числе назвали заменой Костенюк. Это давит на вас психологически?

– Та фраза была разовой. Видимо, надо было что-то сказать, они и сказали. Так как это не постоянное давление, а разовая история, не давит. Я почитала, посмеялась, и всё. Не-не-не, никакого давления.

«После Суперфинала на шахматы смотреть не могла»

– Какие планы на этот год?

– В Самарканде будет чемпионат мира по рапиду и блицу, поеду туда играть. Вероятно, это мой ближайший турнир. Возможно, ещё где-то сыграю в России: Кубок какой-нибудь или командник в Сочи. По этим турнирам пока не знаю, но точно сыграю на турнире в Узбекистане. Пока не знаю, где играть ещё. Я бы с удовольствием везде сыграла, но… После Суперфинала чемпионата России я на шахматы просто смотреть не могла. Неделька прошла, начался Grand Swiss. «Боже, как же я хочу за доску!» – поняла я.

– От длительного сидения на стуле во время партий у вас не болят ноги или спина?

– Бывает, спина болит, но я раньше занималась плаванием, так что люблю выгибаться. Также во время партий я гуляю иногда, но всё зависит от позиции. Бывает, что всё сложно и я за партию ни разу не встану. Если всё окей, то я спокойно могу погулять. В плане спины мне очень хорошо помогают бассейн и массаж. Если на турнире есть сауна и бассейн, я там завсегдатай. Я всё детство провела в этой атмосфере, так что даже сейчас, если есть время, хожу поплавать в бассейне и посидеть в сауне. Это же прекрасно!

– Для шахматистов важно поддерживать хорошую физическую форму?

– Конечно, это очень важно! Это не то что не помешает, это поможет. Но каждый индивидуален, и из каждого правила есть исключения.

– После перехода вы всё чаще стали мелькать в новостях. Возросла ли у вас популярность?

– Я, на самом деле, старюсь не мелькать в новостях (смеётся). Мне кажется, я редко в новостях появляюсь, что хорошо. В 2022 году меня позвали стримить на Levitov Chess, лучший канал в моём понимании. Весь 2022 год я стримила нон-стопом. Скорее, благодаря этому я стала популярнее. Больше года я уже там не стримлю, только разок с подписчиками играла, но меня постоянно на всех турнирах болельщики спрашивают, когда я вернусь.

Но был один случай, который меня очень порадовал. После Суперфинала мы летели в Сочи на личный и командный турнир по блицу и рапиду. Я зарегистрировалась на рейс, хотела пройти контроль, и ко мне подошла молодая семья. Если ко мне кто-то подходит, то спрашивают, когда вернусь к стримам. Но эта семья сказала: «Ольга, здравствуйте! Летим с ребёнком на чемпионат мира до 8, 10, 12 лет в Египет. Очень болели за вас на Суперфинале, поддерживали, переживали, смотрели все партии». Я пожелала им удачи. Это было очень приятно! Они меня ещё поймали не где-то на шахматах, а в аэропорту (улыбается). После Суперфиналов я была в тильте, но этот случай меня так приободрил. Это был чуть ли не первый раз, когда ко мне подошли не с вопросом про стримы. Это было очень здорово! Конечно, чаще болельщики меня ловят на шахматных турнирах, но я и не супертоп, чтобы за мной следили везде. Я неплохо играю в шахматы, но всё же.

«Меня закидают тапками, но я Месси не люблю»

– Вернёмся к теме спорта. Насколько знаю, вы следите за биатлоном и теннисом. А ещё какие-то виды спорта нравятся?

– Футбол. Лигу чемпионов не пропускаю. У меня есть два старших брата, они тоже постоянно следят за турниром, и я вместе с ними. Мне кажется, я в курсе всех последних новостей и событий. Каждый день захожу на Flashscore, слежу за результатами. У меня там постоянные вкладки теннис, футбол, а с декабря ещё и биатлон будет.

На Олимпиадах, летней и зимней, я могу смотреть почти все виды спорта, кроме, пожалуй, кёрлинга. Он скучнейший. Я готова смотреть любые плюс-минус живые виды спорта. Но настоящий фанат я только в биатлоне. Это моя любовная любовь (смеётся). Когда я была мелкая, меня родители отвезли на этап Кубка мира по биатлону. Так что там я была, но больше не хочу. По телевизору всё-таки удобнее смотреть. Но вообще нужно хоть раз побывать на таком турнире ради атмосферы. Я была в Оберхофе, это было интересно. Может, со временем всё-таки съезжу ещё куда-нибудь.

Теннис я тоже очень люблю, но на матчах не была. Конечно, было бы классно слетать на «Шлем», например, в Австралию или на Уимблдон, мой любимый турнир. Кто-то говорит, что нормально вживую мяч видно, кто-то – что нет. Не знаю, но всё равно хотелось бы побывать ради атмосферы.

– За какие команды и спортсменов болеете?

– Мои любимые спортсмены – братья Бё. Это прям… Наверное, я больше старшего люблю, хотя они оба прекрасны (смеётся). Я абсолютно всегда за них болею. Кстати, когда я пришла в шахматы и стала понимать, кто такие чемпионы мира, Магнус Карлсен обыграл Ананда. Я подумала тогда: «О, прикольно! Он молодой и классный. Буду за него болеть!» С тех пор я во всех матчах за Магнуса болею, только если там мои друзья не играют. То же и с братьями Бё. Я за них просто всегда болею!

Сейчас все скажут про денежный мешок, но в футболе я болею за «Манчестер Сити». Де Брёйне, Холанд – это же просто прекрасно! Стоит сказать, есть разные денежные мешки. Например, «ПСЖ». Там абсолютно никакой команды нет, они друг другу глотки готовы перегрызть. А в «Сити» все сплочённые. Я, конечно, слежу прицельно за ними не так давно и не все новости читаю, но не помню, чтобы они были замешаны в каких-то скандалах. Они очень приятные, проводят время вместе. А Де Брёйне – вообще солнышко. Ну как его можно не любить (смеётся)? Если мы говорим про сборные, то тут, логично, Бельгия. В финале ЧМ я болела за Францию, хотя не её фанатка. Сейчас меня закидают тапками, но я просто Месси не люблю. В споре Месси или Роналду я выберу Криштиану. Месси и весь испанский футбол – это не моё.

– А в теннисе?

– Если брать «Большую тройку», то однозначно Джокович. Наверное, просто из-за его человеческих качеств. Он всегда может как-то прикольнуться, пошутить, разрядить обстановку. Рафа же всегда стоит с лицом, полным бесконечной тоски. Я понимаю, что он сосредоточен и играет матч, но всё же. Даже возьмём интервью, я не припомню, чтобы он шутил. Я не люблю зажатых людей. Джокович более весёлый, открытый, поэтому за него хочется болеть.

Ну и я всегда готова поболеть за Рублёва с Медведевым. Мне всегда нравится их реакция на зрительское недовольство. Из недавнего очень смеялась с ситуации, когда Медведев показал средний палец публике, выходя с корта, но сказал, что якобы на ноготь смотрел. Вот такое мне очень нравится! Я люблю, когда спортсмены не стесняются показать свои эмоции. Я не говорю, что нужно матом на тренеров орать, как некоторые делают, но я не вижу ничего плохого в том, чтобы показать свои живые эмоции, когда тебя задолбали люди. Это интересно.

«Харизма Губерниева хорошо влилась бы в шахматы»

– Вы пробовали себя в роли комментатора и признавались, что вам это понравилось. Пожалуй, самый известный спортивный комментатор – Дмитрий Губерниев. Получилось бы у него рассказывать про шахматы?

– Думаю, вполне получилось бы. Я не говорю, что была бы рада видеть его в шахматах, нет (смеётся). Я говорю о том, что он высококлассный комментатор. Шахматы, особенно классические, – долгий и, возможно кому-то кажется, нудный процесс. Харизма Губерниева очень хорошо влилась бы в шахматы.

– Что важнее при комментировании спорта и шахмат – экспертиза или эмоции?

– Однозначно должен быть баланс. Давайте так. Вот есть занудный эксперт, прям душнила полный, но хорошо разбирается. А есть тот, который не разбирается, но постоянно выдаёт эмоции. В таком случае я, конечно же, выберу эксперта. Я не переношу тех, кто не разбирается и орёт всякую фигню. У занудного эксперта ты хоть что-то узнаешь, а не будешь слушать непонятный ор. Но и его ты тоже долго не вытерпишь, поэтому должен быть баланс.

Ольга Баделько Фото: из личного архива Ольги Баделько

– Вас многие называют секс-символом шахмат, немало текстов на эту тему есть. Как относитесь к этому с точки зрения девушки и с точки зрения гроссмейстера?

– Это же просто прекрасно! В смысле — кому это может не понравиться? (смеётся). Побольше бы текстов про это, то есть среди материалов с бредом про себя мне было бы интересно именно такие читать.

– Просто иногда люди помешаны на таком. Например, когда я гуглила ваше имя, буквально второй из предлагаемых запросов «Ольга Баделько фото в купальнике».

– Ну такое уже перебор. А просто, когда тебя называют секс-символом, – мне очень нравится. Ну а кому не понравится? Можно побольше заголовков на эту тему сделать (смеётся).



– Супер, тогда вынесем в заголовок (смеётся).

– Такие уже были (смеётся). Это же супер, когда кого-то считают привлекательным. Мне кажется, всем такое понравится, я не исключение.