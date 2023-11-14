«Отстаньте от Магнуса, он делает, что хочет!» Российская шахматистка Баделько – о Карлсене

21-летняя российская шахматистка Ольга Баделько поделилась мнением о норвежском гроссмейстере Магнусе Карлсене.

«Магнус просто ушёл из розыгрыша титула, так как ему не нравится формат. Это его право. Я вообще не понимаю, как можно было столько раз сыграть в матче за первенство мира! Я бы, наверное, раз сыграла и сказала шахматам «пока». Играть этот матч пять раз… Наконец-то Магнус стал заниматься тем, что ему интересно, и тем, что ему нравится. Захотелось человеку пойти поиграть в покер, пошёл и поиграл. Я только респектую!

Я вообще не понимаю, почему все этим так недовольны. Особенно меня веселят комментарии по типу «Как так! Негоже чемпиону мира отказываться от короны». Боже ж ты мой! Да он никому ничего не должен! Он вывел шахматы на новый уровень: контракты, турниры и прочее. Люди, Магнус делает то, что он хочет, отстаньте вы уже от него!» — сказала Баделько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.