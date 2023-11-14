«Ни там не могли играть, ни здесь». Ольга Баделько – о переходе ФШР из Европы в Азию

21-летняя российская шахматистка Ольга Баделько поделилась мнением о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).

«Командных турниров в принципе нет, Россию никуда не допускают. А каково играть в личном чемпионате Азии, я пока не знаю. В целом из-за перехода меняется только один турнир – личный чемпионат Европы на чемпионат Азии. Так что особой разницы нет, перешли или не перешли. Будет плохо или хорошо – я не знаю. Абсолютно ничего не поменялось, мы ни там не могли играть, ни здесь не можем (смеётся). Наверное, время покажет», — сказала Баделько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Напомним, ФШР стала первой российской спортивной организацией, сменившей региональное членство с европейского на азиатское.