Гандболистки ЦСКА обыграли «Звезду» в матче чемпионата России

Завершились три матча предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

Московский ЦСКА на выезде нанёс поражение звенигородской «Звезде» со счётом 39:33. В составе ЦСКА самой результативной была Альбина Мурзалиева, забившая девять мячей. По шесть раз отличились Юлия Козаченко и Наталья Чигиринова. У «Звезды» восемь мячей на счету Марианны Егоровой.

В другом матче «Ростов-Дон» на выезде разгромил тольяттинскую «Ладу» — 33:22.

«Ростов-Дон» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА (21 очко) располагается на втором месте.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

«Звезда» (Московская область) – ЦСКА (Москва) – 33:39 (15:18).

«Ставрополье» — «Университет» (Ижевск) – 29:17 (18:8).

«Лада» (Тольятти) – «Ростов-Дон» — 22:33 (12:16).