ЦСКА одержал восьмую победу подряд в Суперлиге, переиграв «Зенит»

Накануне, 14 ноября, состоялись три матча чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. В центральной встрече игрового дня московский ЦСКА нанёс поражение петербургскому «Зениту» со счётом 26:25. Лучшим снайпером в составе ЦСКА стал Илья Белевцов, забросивший шесть мячей. Другой лидер чемпионата — «Чеховские медведи» — также одержал восьмую победу в восьми матчах, переиграв «Каустик».

ЦСКА и «Чеховские медведи» возглавляют таблицу чемпионата России, набрав по 16 очков. На третьей строчке располагается гандбольный клуб «Пермские медведи» с 12 очками.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Пермские медведи» (Пермь) – «Виктор» (Ставрополь) — 32:26 (18:16).

«Каустик» (Волгоград) — «Чеховские медведи» (Московская область) – 26:35 (14:20).

ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 26:25 (11:14).