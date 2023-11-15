Хиггинс и Цзюньхуэй стали четвертьфиналистами турнира по снукеру Champion of Champions

В Болтоне (Англия) продолжается турнир по снукеру Champion of Champions 2023. Сегодня, 15 ноября, определились ещё два участника четвертьфинальной стадии.

Четырёхкратный чемпион мира по снукеру шотландец Джон Хиггинс переиграл представителя Англии Криса Вейклина со счётом 4:0.

Финалист чемпионата мира 2016 года Дин Цзюньхуэй, представляющий Китай, в упорной борьбе одолел своего соотечественника Чжана Аньду со счётом 4:3.

Сегодня вечером, 15 ноября, Джон Хиггинс и Дин Цзюньхуэй оспорят путёвку в полуфинал турнира. Начало матча — в 22:00 мск.

Спортсмены регулярно встречаются между собой и побеждают с переменным успехом. В последних пяти очных встречах Хиггинс одержал четыре победы, и лишь один раз сильнее оказался Дин Цзюньхуэй.