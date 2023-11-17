Сергей Карякин — о Каспарове*: меня он разочаровал в человеческом плане

Российский шахматист Сергей Карякин высказался о 13-м чемпионе мира по шахматам Гарри Каспарове* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента).

«Иноагент — одним словом. Каспаров в шахматах и в жизни — два противоположных человека.

Я разделяю человеческое отношение и профессиональное. Меня он разочаровал в человеческом плане. Каспаров — величайший шахматист. Но когда он говорит о чём-то другом, то можно разворачиваться и уходить!», — сказал Карякин в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Напомним, чемпион СССР и России по шахматам, восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад и обладатель одиннадцати шахматных «Оскаров» Гарри Каспаров с 2014 года является гражданином Хорватии.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.