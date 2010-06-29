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Видеорепортаж о нарушениях в трате средств на ОИ-2010

Видеорепортаж о нарушениях в трате средств на ОИ-2010
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Вице-премьер Российской Федерации и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Счётная палата выявила ряд прямых финансовых нарушений в расходовании средств на подготовку сборной России к Олимпиаде в Ванкувере.

«Есть прямые финансовые нарушения. Это станет предметом рассмотрения в дальнейшем для правоохранительных органов.

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