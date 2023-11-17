Гендиректор ВАДА Ниггли подтвердил, что Россия и Беларусь не заплатят взносы в 2023 году

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли во время заседания совета учредителей организации в Монреале подтвердил, что Россия и Беларусь отказались в 2023 году выплачивать обязательный взнос в ВАДА.

Размер ежегодного взноса России составляет $ 1,267 млн, Беларуси — $ 46 тыс.

«Мы получили информацию, что ни Россия, ни Беларусь не заплатят взнос в этом году, так как они больше не признают механизм распределения взносов через Совет Европы, членами которого они не являются. Это проблема для ВАДА, так как этот взнос не сможет быть компенсирован иными средствами. Мы ждём окончательного заявления от ЮНЕСКО и далее обсудим эту ситуацию», — приводит слова Ниггли «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Министерство спорта России сообщило, что страна является участником международной конвенции по борьбе с допингом в спорте (конвенция ЮНЕСКО) и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета ВАДА, новый формат выплат после прекращения членства России в Совете Европы пока прорабатывается.