Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Юрисконсульт ВАДА заявил о необходимости провести очный аудит РУСАДА

Юрисконсульт ВАДА заявил о необходимости провести очный аудит РУСАДА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Росс Венцель на заседании совета учредителей организации высказался о необходимости провести очный аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по вопросу его независимости.

«По вопросу независимости РУСАДА будет необходимо провести очный аудит. В текущее время из-за геополитических причин есть определённые проблемы с таким аудитом. На неопределённое время РУСАДА остается лишённым статуса соответствия и по причине несоответствия российского законодательства антидопинговому кодексу», — приводит слова Венцеля «РИА Новости Спорт».

Решение ВАДА о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий государственного законодательства должно было вступить в силу 14 октября, но РУСАДА выразило несогласие, и дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Материалы по теме
Спортивный юрист объяснила, почему процесс между ВАДА и РУСАДА в CAS может затянуться
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android