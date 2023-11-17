Юрисконсульт ВАДА заявил о необходимости провести очный аудит РУСАДА

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Росс Венцель на заседании совета учредителей организации высказался о необходимости провести очный аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по вопросу его независимости.

«По вопросу независимости РУСАДА будет необходимо провести очный аудит. В текущее время из-за геополитических причин есть определённые проблемы с таким аудитом. На неопределённое время РУСАДА остается лишённым статуса соответствия и по причине несоответствия российского законодательства антидопинговому кодексу», — приводит слова Венцеля «РИА Новости Спорт».

Решение ВАДА о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий государственного законодательства должно было вступить в силу 14 октября, но РУСАДА выразило несогласие, и дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).