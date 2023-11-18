Минспорт: Россия готова заплатить деньги ВАДА до конца года

В Министерстве спорта России заявили о готовности направить ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) несмотря на недавнее противоположение заявление генерального директора организации Оливье Ниггли.

Ранее Ниггли заявил следующее: «Мы получили информацию, что ни Россия, ни Беларусь не заплатят взнос в этом году, так как они больше не признают механизм распределения взносов через Совет Европы, членами которого они не являются. Это проблема для ВАДА, так как этот взнос не сможет быть компенсирован иными средствами. Мы ждём окончательного заявления от ЮНЕСКО и далее обсудим эту ситуацию».

«Россия не отказывается от уплаты взносов и готова его осуществить до конца года — в полном объёме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объёме по решению российской стороны», — говорится в официальном телеграм-канале Министерства спорта.

Отметим, что, согласно стандартам, размер ежегодного взноса России составляет $ 1,267 млн, Беларуси — $ 46 тыс.