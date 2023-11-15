Новый удар по России от МОК. Томас Бах испугался сопротивления и пошёл на шантаж

Международный олимпийский комитет, кажется, отбросил в сторону все приличия и стал открыто выступать против России и нашего спорта.

Томас Бах несколько дней назад снова рассказывал всем, что Олимпиада должна всех объединить ради мира. Вообще всех. Кроме России. Потому что вооружённый конфликт с участием России – это, как говорится, другое.

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МОК объясняет, что хочет вывести чистый спорт за скобки политики. И в определённом смысле, в их понимании, всё справедливо. Скорее всего, они допустят на Игры в Париж пару десятков наших атлетов в белой форме и без права сказать лишнее слово. Вы же, мол, соревноваться приехали – вот и соревнуйтесь, а ничего больше вам делать и показывать не положено.

Но глобально российский спорт так существовать не может.

Излишне в очередной раз говорить, что победы на международной арене – это реклама, причём как внешняя, так и внутренняя. В других странах запоминают крутых российских спортсменов, забирающих себе золотые медали, а внутри страны дети идут в спортивные секции, чтобы стать такими же, как Большунов, Ласицкене, Щербакова, даже если они выступают и побеждают на Олимпиадах под нейтральным флагом.

Александр Большунов с медалью Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А система, в которой Большунова, или сборную по синхронному плаванию, или команду по волейболу на Олимпиаду или чемпионат мира просто не пускают, никому по большому счёту не нужна и не интересна.

Варианта два – или резать систему спорта, или проводить другие старты.

В России явно пошли по второму пути, и одним из шагов на нём будут новые глобальные турниры, такие как, например, Игры дружбы. Для российских атлетов это альтернатива Олимпиаде, для иностранцев из дружественных стран – возможность выступить на крупном старте и подзаработать.

Изначально было понятно, что на Игры дружбы ни в коем случае не приедут представители западного мира, но обсуждения об участии в Играх делегаций из стран Азии, с Ближнего Востока, из Латинской Америки уже велись.

Теоретически можно собрать неплохой состав, но всё непросто…

МОК, очевидно, испугался. Испугался не просто того, что Россия вывернется из-под его ограничений, а глобального, конкурентного проекта. Да, все прежние альтернативы Олимпиадам рано или поздно затухали, но сейчас времена другие. И Томас Бах уже не в первый раз заёрзал в своём кресле.

Стало известно, что в конце октября МОК разослал национальным олимпийским комитетам предостережение, в котором дипломатично попросил их не принимать участия в Играх дружбы в России.

А это уже откровенный шантаж. Строгими санкциями пока никому напрямую не грозят, однако между строк возможное наказание читается.

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Скажется ли это действие на возможном участии спортсменов из других стран в Играх дружбы и других турнирах в России? Конечно, скажется. Это неприятный удар, но его, пожалуй, стоило ожидать.

Другое дело, что у нас достаточно времени, чтобы придумать, как нивелировать его эффект. Например, почему бы не ответить МОК в его же манере: позвать на наши Игры не сборные и даже не команды национальных олимпийских комитетов, а индивидуальных атлетов из разных стран?

Как бы то ни было, конфликт между Россией и МОК только разгорается.

И здесь можно либо сдаться на милость тем, кто нас не жалует, либо бороться за право сохранить свой спорт. Очевидно, эта борьба будет сложной и долгой, но, учитывая, как меняется мир, наши шансы победить велики.