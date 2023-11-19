ЦСКА и «Чеховские медведи» потеряли первые очки в чемпионате России по гандболу

Завершились два матча чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. В первом матче встречались ставропольский «Виктор» и ЦСКА. Счёт встречи — 26:26. Таким образом, армейцы впервые в этом сезоне потеряли очки.

В другой встрече «Чеховские медведи» (Чехов) на своей площадке принимали «Пермских медведей» (Пермь). Игра завершилась победой гостей с минимальным преимуществом — 43:42. Стоит отметить, что «Чеховские медведи» также впервые потеряли очки в этом сезоне.

После девяти туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, имея в своём активе 17 очков. «Чеховские медведи» идут вторыми — 16 очков.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Виктор» — ЦСКА — 26:26.

«Чеховские медведи» — «Пермские медведи» — 42:43.