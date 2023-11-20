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«Нахожусь в пиковой форме!» Армрестлер Лалетин высказался о поединке с Гаспарини

«Нахожусь в пиковой форме!» Армрестлер Лалетин высказался о поединке с Гаспарини
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Титулованный российский армрестлер Виталий Лалетин поделился настроем на предстоящий турнир King Of The Table 9 в Дубае (9 декабря), где он сразится с представителем Италии Эрмесом Гаспарини.

«Подготовка проходит как всегда — тихо, мирно. Что касается веса, в котором планирую быть, я никогда не заморачивался насчёт этого! Какой будет вес, с таким и выступлю. Подготовка была планомерная, всё как положено, ничего сверхъестественного не было. Времени на подготовку было месяца три, поэтому всё хорошо, травм нет, всё залечено.

Нахожусь сейчас в пиковой форме! Рекордов в упражнениях никаких не ставил.

Если выиграю у Эрмеса, то, конечно же, хотелось бы побороться с победителем пары Девон Ларратт – Георгий Цветков!

На АМС ARMWRESTLING выступать планирую, если не будет никаких травм в предстоящем поединке с Эрмесом. Если всё пойдет по-лёгкому, то да, я буду выступать на АМС!» — приводит слова Лалетина телеграм-канал World Armwrestling.

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