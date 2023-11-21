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Ульрих: без допинга участие в велогонках было сродни выходу на перестрелку с ножом в руках

Ульрих: без допинга участие в велогонках было сродни выходу на перестрелку с ножом в руках
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Победитель веломногодневки «Тур де Франс»-1997 немец Ян Ульрих рассказал о применении допинга в период выступлений за команду Team Telekom.

«Я довольно быстро понял, что допинг в велоспорте широко распространён. Меня учили этому: ты молодец, большой талант, ты тренируешься с большой отдачей, у тебя есть все необходимые навыки, но если ты хочешь быть среди лучших, то должен стать частью допинговой системы. В то время было распространено мнение, что без помощи допинга участие в велогонках будет равнозначно выходу на перестрелку с ножом в руках.

Я должен был заговорить об этом раньше. Это было бы очень тяжело в конкретный момент времени, но потому жизнь стала бы проще», — приводит слова Ульриха Stern.

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