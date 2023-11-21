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Екатерина Лагно не смогла защитить титул на чемпионате мира по скоростным шахматам

Екатерина Лагно не смогла защитить титул на чемпионате мира по скоростным шахматам
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Российская шахматистка Екатерина Лагно не смогла защитить титул на чемпионате мира по скоростным шахматам. В полуфинальном противостоянии Лагно уступила представительнице Индии Харике Дронавалли со счётом 10:12.

За титул Дронавалли сыграет с китаянкой Хоу Ифань, которая ранее в полуфинале нанесла поражение швейцарской шахматистке Александре Костенюк, ранее представлявшей Россию, со счётом 12,5:9,5.

Финальный матч состоится 20 ноября. Матч будет состоять из трёх частей продолжительностью 90, 60 и 30 минут. Призовой фонд соревнований составляет $ 75 тысяч.

Отметим, что главным фаворитом соревнований изначально считалась лидер мирового женского рейтинга Хоу Ифань, которая давно уже отошла от активных шахмат.

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