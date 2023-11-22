Двукратная олимпийская чемпионка Саади подала протест на пожизненную дисквалификацию

Двукратная чемпионка олимпийских игр (1972, 1976) по спортивной гимнастике в составе сборной СССР, тренер Эльвира Саади оспорит решение федерации гимнастики Канады о её пожизненной дисквалификации. Об этом сообщил адвокат специалистки.

«Я не представлял интересы госпожи Саади на дисциплинарном слушании, где она была единственной стороной, не имевшей помощи адвоката, оплаченного Федерацией спортивной гимнастики Канады, но я представляю её интересы в апелляции и могу сообщить, что она уже подана, дело всё ещё продолжается», — цитирует адвоката Саади Эллиота Саккуччи телеканал TSN.

Напомним, Эльвира Саади с 1991 года проживает на территории Канады, где занимается тренерской деятельностью. Причиной дисквалификации стали обвинения канадских гимнасток в насилии со стороны тренера.