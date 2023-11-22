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ФГУ рассмотрит дело о высказывании украинской гимнастки о ненависти к Польше

ФГУ рассмотрит дело о высказывании украинской гимнастки о ненависти к Польше
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Федерация гимнастики Украины возбудила дисциплинарное дело из-за высказываний 20-летней украинской гимнастки Влады Никольченко, сообщает пресс-служба ФГУ. После участия в турнире «Варшавская осень» и проведения мастер-класса в столице Польши, Никольченко резко негативно высказалась на своей странице в социальной сети.

«Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт», — написала украинская спортсменка в своей публикации.

Напомним, Влада Никольченко является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, а также двукратным бронзовым призёром Европейских игр 2019 года в Минске.

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