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Украинская гимнастка объяснила свои слова о ненависти к Польше и её жителям

Украинская гимнастка объяснила свои слова о ненависти к Польше и её жителям
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Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, украинская спортсменка Влада Никольченко опубликовала в социальной сети сообщение с извинениями за резкое высказывание в адрес Польши.

«У меня был психологический срыв. С каждым конфликтом возникает стресс, который выходит из меня так агрессивно без моего разрешения. Это была эмоциональная ситуация, о которой я сожалею. Не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Это не я сказала, а эмоции во мне. Мне очень жаль», — написала Никольченко.

Напомним, после участия в международном турнире в Варшаве украинская гимнастка написала пост в соцсети, в котором заявила о ненависти к Польше и живущим в ней людям. Федерация гимнастики Украины проводит дисциплинарное расследование инцидента.

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