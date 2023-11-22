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Чемпионат России по плаванию на короткой воде, Санкт-Петербург: результаты третьего дня

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего дня соревнований.

Плавание. Чемпионат России на короткой воде, Санкт-Петербург. Третий день

Брасс, 200 метров. Мужчины

1. Кирилл Пригода – 2.02,56 секунды.

2. Данил Семьянинов – 2.02,80.

3. Михаил Доринов – 2.03,11.

Вольный стиль, 100 метров. Женщины

1. Мария Каменева – 52,22 секунды.

2. Дарья Трофимова – 52,47.

3. Дарья Клепикова – 53,23.

На спине, 200 метров. Женщины

1. Анастасия Дуплинская – 2.07,19 секунды.

2. Валерия Егорова – 2.08,00.

3. Милана Степанова – 2.08,61.

Баттерфляй, 100 метров. Мужчины

1. Роман Шевляков – 49,78 секунды.

2. Андрей Минаков – 49,84.

3. Павел Самусенко – 50,10.

Вольный стиль, 800 метров. Женщины

1. Анна Егорова – 8.18,43 секунды.

2. Ксения Мишарина – 8.21,30.

3. Яна Курцева – 8.25,90.

Комбинированная эстафета, 4x50 метров

1. Санкт-Петербург-1 – 1.38,38 секунды.

2. Калужская область-1 – 1.39,73.

3. Москва-1 – 1.40,03.