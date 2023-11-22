Чемпионат России по плаванию на короткой воде, Санкт-Петербург: результаты третьего дня

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего дня соревнований.
Плавание. Чемпионат России на короткой воде, Санкт-Петербург. Третий день
Брасс, 200 метров. Мужчины
1. Кирилл Пригода – 2.02,56 секунды.
2. Данил Семьянинов – 2.02,80.
3. Михаил Доринов – 2.03,11.
Вольный стиль, 100 метров. Женщины
1. Мария Каменева – 52,22 секунды.
2. Дарья Трофимова – 52,47.
3. Дарья Клепикова – 53,23.
На спине, 200 метров. Женщины
1. Анастасия Дуплинская – 2.07,19 секунды.
2. Валерия Егорова – 2.08,00.
3. Милана Степанова – 2.08,61.
Баттерфляй, 100 метров. Мужчины
1. Роман Шевляков – 49,78 секунды.
2. Андрей Минаков – 49,84.
3. Павел Самусенко – 50,10.
Вольный стиль, 800 метров. Женщины
1. Анна Егорова – 8.18,43 секунды.
2. Ксения Мишарина – 8.21,30.
3. Яна Курцева – 8.25,90.
Комбинированная эстафета, 4x50 метров
1. Санкт-Петербург-1 – 1.38,38 секунды.
2. Калужская область-1 – 1.39,73.
3. Москва-1 – 1.40,03.