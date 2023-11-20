Юлия Ефимова возвращается после паузы. Она по-прежнему самая крутая в России или уже нет?

20 ноября в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по плаванию на короткой воде. Турнир обещает быть невероятно интересным, как минимум из-за возвращения Юлии Ефимовой к большим стартам после двухлетней паузы. За кем и за чем стоит последить на чемпионате страны?

«Я соскучилась по борьбе на 200 м»

Разумеется, главное событие ЧР – возвращение Юлии Ефимовой. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр не выступала практически два года. В начале ноября россиянка решила возобновить карьеру и выступить на соревнованиях в России. Чтобы попасть на ЧР, Ефимовой пришлось отбираться на чемпионате Южного федерального округа, где она не выступала с 14 лет! Тем не менее Юлия показала там отличные результаты: выиграла полтинник, сотню и 200 м брассом, а также стала второй на 100 м комплексом. Всё это позволило титулованной спортсменке завоевать своё место на ЧР.

В Санкт-Петербурге ожидается не просто возвращение Юлии на крупных турнирах. Все ждут крутой борьбы шестикратной чемпионки мира с дерзкой Евгенией Чикуновой, сокрушившей в этом сезоне мировой рекорд на 200 м брассом. Долгое время из-за отсутствия Ефимовой у молодой спортсменки не было серьёзной конкуренции в России. Неудивительно, что Чикунова положительно отреагировала на возвращение Юлии.

«Юля – боец. Она очень и очень конкурентоспособна. И если она выйдет на хорошие скорости, мне это будет только в плюс, потому что в какой-то степени соскучилась по борьбе на 200 м. Так что это будет только интереснее и зрелищнее. И интересно будет увидеть, как всё это сложится. Я даже не знаю, смогла бы я в её ситуации вернуться. Она – молодец», – заявила Евгения.

Евгения Чикунова Фото: РИА Новости

Последняя очная дуэль между спортсменками состоялась на ЧР на короткой воде в 2021 году. Тогда Ефимова взяла два серебра и золота, а Чикунова не завоевала ни одной медали. За два года Евгения прокачала свои навыки. А вот форма Юлии пока не совсем понятна. Тем не менее посмотреть на жаркую дуэль двух лучших пловчих страны будет явно интересно.

«Я не люблю загадывать»

Огня обещают дать и мужчины. На ЧР приехали самые топовые спортсмены: Евгений Рылов, Климент Колесников, Мартин Малютин. Рылов и Колесников явно устроят зарубу на 50 и 100 м. Возможно, Климент вновь попытается покорить мировой рекорд на короткой воде. В этом году Колесников уже обновил лучший результат в мире на полтиннике спиной в 50-метровом бассейне. Но перед ЧР спортсмен отказался от каких-либо прогнозов.

«Я вообще загадывать не люблю. Скорее, от ощущений отталкиваюсь. Ты можешь чувствовать себя уверенно, а приехать на соревнования – и плыть совсем не по тем секундам, что планировал», – сказал Климент «Матч ТВ».

Также в Санкт-Петербург из США прилетел крутейший российский пловец Андрей Минаков. Он – явный фаворит на полтиннике и сотне баттерфляем. По выступлению Минакова можно будет с некоторыми оговорками судить, насколько подготовка атлетов в Америке отличается от тренировок в России.

Все эти топы нашего плавания вместе сойдутся на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем. Будет любопытно понаблюдать, кто окажется сильнее.

ЧР на короткой воде продлится с 20 по 25 ноября. Старты финалов – в 17.30.