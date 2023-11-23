Сборная США по плаванию отправит только 18 человек на ЧМ в Дохе

Сборная США определилась с составом национальной команды по плаванию на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт в феврале следующего года в Дохе (Катар), сообщает NBC.

В него вошли всего 18 спортсменов.

Мужчины: Джек Эйкинс, Майкл Эндрю, Хантер Армстронг, Шейн Касас, Чарли Кларк, Ник Финк, Карсон Фостер, Джейк Фостер, Уилл Галлант, Зак Хартинг, Люк Хобсон, Дэвид Джонсон, Мэтт Кинг.

Женщины: Клер Курзан, Кейт Дуглас. Пайпер Эндж, Кэти Граймс, Клэр Вайнштейн.

Сборная США не проводила отборочного турнира для предстоящего ЧМ. Вместо этого, в команду были приглашены доступные пловцы из топ-10 в каждом виде. Состав выбирался на основании результатов, показанных в период с 1 октября 2022 года по 1 ноября 2023 года.

В списке отсутствует несколько лучших пловцов NCAA, которые предпочли сосредоточиться на студенческих соревнованиях, и некоторые спортсмены, решившие уделить приоритетное внимание тренировкам в олимпийский сезон. На чемпионате мира в 2023 году в сборную США входили 48 пловцов.

Изначально планировалось, что чемпионат мира в Дохе пройдет в ноябре 2023 года, но затем он был перенесен на февраль 2024-го. Это было вызвано переносом чемпионата мира 2022 года в японской Фукуоке из-за пандемии COVID-19 на июль 2023 года.