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Второй подряд тур Кубка Синкфилда завершился без результативных партий

Второй подряд тур Кубка Синкфилда завершился без результативных партий
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В Сент-Луисе (США) прошёл второй тур соревнований на Кубок Синкфилда, проходящий в рамках пятого этапа серии Grand Chess Tour — 2023. Как и в 1-м туре, во 2-м все поединки завершились вничью.

Кубок Синкфилда. 2-й тур

Ян Непомнящий (Россия) — Леньер Домингес (США) — 0,5:0,5;
Алиреза Фируджа (Франция) – Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5;
Уэсли Со (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5;
Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (США) — 0,5:0,5.

Матч Рихарда Раппорта, представляющего Румынию, и Ян-Кшиштофа Дуды из Польши был отложен по причине болезни польского гроссмейстера.

Кубок Синкфилда продлится до 1 декабря. Матчи третьего игрового дня турнира с призовым фондом $ 300 тыс. начнутся в четверг, 23 ноября, в 22:30 мск.

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