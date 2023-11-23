Второй подряд тур Кубка Синкфилда завершился без результативных партий
В Сент-Луисе (США) прошёл второй тур соревнований на Кубок Синкфилда, проходящий в рамках пятого этапа серии Grand Chess Tour — 2023. Как и в 1-м туре, во 2-м все поединки завершились вничью.
Кубок Синкфилда. 2-й тур
Ян Непомнящий (Россия) — Леньер Домингес (США) — 0,5:0,5;
Алиреза Фируджа (Франция) – Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5;
Уэсли Со (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5;
Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (США) — 0,5:0,5.
Матч Рихарда Раппорта, представляющего Румынию, и Ян-Кшиштофа Дуды из Польши был отложен по причине болезни польского гроссмейстера.
Кубок Синкфилда продлится до 1 декабря. Матчи третьего игрового дня турнира с призовым фондом $ 300 тыс. начнутся в четверг, 23 ноября, в 22:30 мск.
Комментарии