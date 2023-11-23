«Очень приятные доходы». Российский армрестлер – о выступлении в профессиональной лиге

Чемпион мира по армрестлингу в лиге «Восток – Запад», россиянин Артём Тайнов рассказал о преимуществах лиги.

«В лигу «Восток – Запад» не всех приглашают — туда могут попасть только лучшие из лучших. Я очень рад, что оказался в числе избранных спортсменов. Теперь у меня будут поединки за защиту своего титула. Это новый интерес, новый стимул тренироваться, показывать лучший результат.

Чемпионаты мира, Европы – это всё для любителей. А «Восток – Запад» – профессиональная лига. Но чтобы попасть в профессионалы, необходимо сначала среди любителей себе имя заработать — как в боксе. Ну а затем лучшие из любителей становятся профессионалами.

Конечно, профессиональная лига намного выгоднее. И с точки зрения подготовки проще. Я целенаправленно готовлюсь под конкретного спортсмена, а не к целому турниру. Ещё один колоссальный плюс – регулярность подобных турниров. Вот сейчас прошёл уже 10-й турнир этой лиги. Получается, три-четыре соревнования в год участникам гарантированы. И участие в лиге «Восток – Запад» уже может стать основным доходом. Конечно, у нас не бокс, футбол или теннис, но всё равно очень приятные доходы. Чем больше побеждаешь, тем выше гонорары», — сказал Тайнов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.