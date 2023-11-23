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Российский армрестлер: Алексей Воевода был самым сильным рукоборцем мира. Невероятным

Российский армрестлер: Алексей Воевода был самым сильным рукоборцем мира. Невероятным
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Чемпион мира по армрестлингу в лиге «Восток – Запад» россиянин Артём Тайнов поделился мнением о бывшем российском бобслеисте и армрестлере Алексее Воеводе.

«Каким рукоборцем был Алексей Воевода, перешедший в бобслей? Невероятным. Самым сильным армрестлером мира. У него феноменальные силовые показатели. Да просто богатырь от природы. Он ещё приложил упорство в тренировках и добился в совершенно другом виде потрясающих успехов. Алексей – заслуженный мастер спорта и там, и там», — сказал Тайнов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Алексей Воевода является серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в четвёрках и бронзовым призёром Олимпийских игр 2010 года в двойках.

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