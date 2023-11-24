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Чемпионат России по плаванию на короткой воде, Санкт-Петербург: результаты 4-го дня

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертого дня соревнований.

Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Санкт-Петербург

Женщины. Баттерфляй. 50 м

1. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 24,68.

2. Дарья Татаринова (Санкт-Петербург) – 25,47.

3. Дарья Клепикова (Воронежская обл.) – 25,84.

Комплекс. 100 м

1. Яна Шакирова (Санкт-Петербург) – 59,78.

2. Виктория Машкина (Приморский край) – 1.00,30.

3. Ирина Кривоногова (Пензенская обл.) – 1.00,66.

Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Егор Корнев (Санкт-Петербург) – 21,15.

2. Даниил Марков (Новосибирская обл. – Красноярский край) – 21,43.

3. Дмитрий Жаворонков (Самарская обл.) – 21,44.

Вольный стиль. 800 м

1. Александр Степанов (Московская – Ярославская обл.) – 7.34,58.

2. Кирилл Мартынычев (Санкт-Петербург) – 7.36,75.

3. Савелий Лузин (Свердловская обл.) – 7.41,04.

Спина. 50 м

1. Климент Колесников (Москва) – 22,55.

2. Павел Самусенко (Мурманская обл.) – 23,07.

3. Мирон Лифинцев (Санкт-Петербург) – 23,22.

Комплекс. 100 м

1. Климент Колесников (Москва) – 50,80.

2. Андрей Жилкин (Москва) – 52,44.

3. Дмитрий Савенко (Калужская обл.) – 53,58.