Чемпионат России по плаванию на короткой воде, Санкт-Петербург: результаты 4-го дня

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертого дня соревнований.
Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Санкт-Петербург
Женщины. Баттерфляй. 50 м
1. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 24,68.
2. Дарья Татаринова (Санкт-Петербург) – 25,47.
3. Дарья Клепикова (Воронежская обл.) – 25,84.
Комплекс. 100 м
1. Яна Шакирова (Санкт-Петербург) – 59,78.
2. Виктория Машкина (Приморский край) – 1.00,30.
3. Ирина Кривоногова (Пензенская обл.) – 1.00,66.
Мужчины. Вольный стиль. 50 м
1. Егор Корнев (Санкт-Петербург) – 21,15.
2. Даниил Марков (Новосибирская обл. – Красноярский край) – 21,43.
3. Дмитрий Жаворонков (Самарская обл.) – 21,44.
Вольный стиль. 800 м
1. Александр Степанов (Московская – Ярославская обл.) – 7.34,58.
2. Кирилл Мартынычев (Санкт-Петербург) – 7.36,75.
3. Савелий Лузин (Свердловская обл.) – 7.41,04.
Спина. 50 м
1. Климент Колесников (Москва) – 22,55.
2. Павел Самусенко (Мурманская обл.) – 23,07.
3. Мирон Лифинцев (Санкт-Петербург) – 23,22.
Комплекс. 100 м
1. Климент Колесников (Москва) – 50,80.
2. Андрей Жилкин (Москва) – 52,44.
3. Дмитрий Савенко (Калужская обл.) – 53,58.