Гимнастку Никольченко исключили из сборной Украины за негативное высказывание о Польше

Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Влада Никольченко исключена из состава сборной Украины по художественной гимнастике, сообщает Tribuna.com. Эту информацию подтвердил изданию исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

После участия в турнире «Варшавская осень» и проведения мастер-класса в столице Польши Никольченко резко негативно высказалась об этой стране и живущих там людях на своей странице в социальной сети. Это стало причиной, по которой Федерация гимнастики Украины возбудила дисциплинарное дело против Никольченко.

Позже Влада извинилась за свои слова, объяснив их психологическим срывом, однако это не повлияло на решение об исключении её из национальной команды.