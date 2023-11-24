Ефимова рассказала, как рекорд Чикуновой повлиял на её желание вернуться к соревнованиям

Шестикратная чемпионка мира, российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что мировой рекорд россиянки Евгении Чикуновой мотивировал её на возвращение к соревнованиям.

«Я потеряла интерес, уже думала заканчивать, так как международных соревнований нет, не с кем соревноваться. И тут Женя Чикунова бьёт мировой рекорд. Я думаю: «Блин, офигеть, она одна, просто без никого вышла на такой уровень, значит, надо возвращаться и соревноваться с ней». Для меня это так сыграло», — сказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию, который прошёл весной в Казани. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды и превзошла достижение представительницы ЮАР Татьяны Скунмакер, которое равнялось 2.18,95.