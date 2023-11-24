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«Чувствую себя рок-звездой». Ефимова — о любви болельщиков из Санкт-Петербурга

«Чувствую себя рок-звездой». Ефимова — о любви болельщиков из Санкт-Петербурга
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Шестикратная чемпионка мира, российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о любви к Санкт-Петербургу и поддержке местных болельщиков на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

«Я летом была в Питере, должна была быть проездом, на одну ночь остановиться, но мне так понравилось, так затянуло, что я тут две недели пробыла. Говорила: «Я сейчас приеду», папа ждёт же всё-таки, а я никак не могу доехать до дома. Мне и до этого нравился Питер, но сейчас я вообще прониклась. Особенно люди! В Питер я возвращаюсь почти как домой. Думаю, меня сильно любят болельщики питерские, и это реально чувствуется. Чувствую себя рок-звездой», — сказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, накануне Ефимова выступила на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсменка заняла третье место в финальном заплыве на дистанции 50 метров брассом. Победительницей заплыва стала чемпионка Европы — 2021 Евгения Чикунова.

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