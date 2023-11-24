Ефимова: медиа может сделать тебя богом, а может распластать по земле

Шестикратная чемпионка мира, российская пловчиха Юлия Ефимова высказалась о влиянии СМИ на создание образа спортсмена и восприятие болельщиками.

«Медиа может сделать тебя богом, а может распластать по земле. Одно интервью выходит в стиле какой ты плохой, а другое – какой ты хороший. И народ стадами перебегает от одного к другого: «Мы любим тебя! Мы ненавидим тебя!» Всю мою карьеру это так происходит волнами. Это тяжело морально, но чем дальше, тем больше привыкаешь к этому, больше отшучиваешься уже. Я просто знаю, как меня любят поставить. Ефимова и Кинг, Ефимова и литовки, со всеми противостояние. Я понимаю, что если я сейчас поеду на соревнования, то будет очень много вопросов на эти темы, а что я думаю. На тот момент я устала, не хотела ехать, не хотела давать интервью, я перестала общаться с прессой, хотела отдохнуть от этого всего. Но сейчас я готова всё заново проходить», — сказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».