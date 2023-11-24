Карякин — о запрете на флаг страны: ФИДЕ продолжает антироссийскую политику

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) продолжает антироссийскую политику, оставив в силе решение выступать российским игрокам не под национальным флагом, а под флагом организации.

«Получается, что ФИДЕ продолжает свою антироссийскую политику. Вместо того чтобы вспомнить, что спорт, в том числе шахматы, должен быть вне политики, они продолжают недружественные действия. Они коснутся как меня, так и других шахматистов, но я для себя принял решение, что не буду выступать под нейтральным флагом, собственно, решение менять не планирую. Хотя на самом деле я очень люблю разные турниры, например, на чемпионате мира по блицу с удовольствием сыграл, но опять-таки считаю это в данной ситуации неправильным», – приводит слова Карякина ТАСС.

Напомним, 23 ноября ФИДЕ разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. Предыдущее разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 1 января 2024 года.