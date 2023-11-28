Евгения Чикунова рассказала, что отметила установку мирового рекорда, поужинав фастфудом

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что отметила мировой рекорд, установленный на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России в Казани весной текущего года, поужинав фастфудом. Спортсменка призналась, что любит фастфуд и не ограничивает свой рацион.

«У меня, скорее, ограничения не в еде, а в весе. Я знаю свой стартовый вес, и мне надо держаться его. Прямо жёсткого контроля нет, вся ответственность на мне, потому что в первую очередь результат нужен только мне, и тренеры это понимают. Если я ем торт, то понимаю последствия. У нас доверительные отношения с Виттой Владимировной Новожиловой. После отпуска я, конечно, набрала три килограмма, но похудела и сейчас примерно в стартовом весе.

Если честно, я ем всё, что мне нравится. Обожаю лежать, смотреть сериалы и есть чипсы. Это просто мой guilty pleasure (постыдное удовольствие, которого нужно избежать). Буду откровенна, но я часто вот так лежу с газировкой. Я очень люблю фастфуд. Я стараюсь правильно питаться и редко позволяю себе читмил, но и особо себя не ограничиваю, поэтому у меня нет каких-то срывов. Когда побила мировой рекорд, отметила это ужином во «Вкусно — и точка», — приводит слова Чикуновой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Чикунова выиграла три золотые медали на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который прошёл с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.