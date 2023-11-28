Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Евгения Чикунова рассказала, что отметила установку мирового рекорда, поужинав фастфудом

Евгения Чикунова рассказала, что отметила установку мирового рекорда, поужинав фастфудом
Аудио-версия:
Комментарии

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что отметила мировой рекорд, установленный на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России в Казани весной текущего года, поужинав фастфудом. Спортсменка призналась, что любит фастфуд и не ограничивает свой рацион.

«У меня, скорее, ограничения не в еде, а в весе. Я знаю свой стартовый вес, и мне надо держаться его. Прямо жёсткого контроля нет, вся ответственность на мне, потому что в первую очередь результат нужен только мне, и тренеры это понимают. Если я ем торт, то понимаю последствия. У нас доверительные отношения с Виттой Владимировной Новожиловой. После отпуска я, конечно, набрала три килограмма, но похудела и сейчас примерно в стартовом весе.

Если честно, я ем всё, что мне нравится. Обожаю лежать, смотреть сериалы и есть чипсы. Это просто мой guilty pleasure (постыдное удовольствие, которого нужно избежать). Буду откровенна, но я часто вот так лежу с газировкой. Я очень люблю фастфуд. Я стараюсь правильно питаться и редко позволяю себе читмил, но и особо себя не ограничиваю, поэтому у меня нет каких-то срывов. Когда побила мировой рекорд, отметила это ужином во «Вкусно — и точка», — приводит слова Чикуновой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Чикунова выиграла три золотые медали на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который прошёл с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Чикунова победила на 200 м брассом на чемпионате России, Ефимова — третья
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android