Девон Ларратт предложил организовать суперсхватку Schoolboy — Алексей Воевода

Канадский профессиональный армрестлер, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира Девон Ларратт предложил организовать суперсхватку между российским армрестлером Александром Schoolboy Безъязыковым и бывшим российском бобслеистом и армрестлером Алексеем Воеводой.

«Привет, ребята! У меня есть идея. Я предлагаю лучший матч, который может состояться в армрестлинге. Вы можете себе такое представить? Schoolboy против Алексея Воеводы. Что думаете по этому поводу?» — сказал Ларратт в своих соцсетях.

Сейчас Александр Schoolboy Безъязыков считается одним из лучших молодых армрестлеров мира. Он занимает второе место в Объединённом рейтинге профессионального армрестлинга в тяжёлой весовой категории.