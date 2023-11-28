Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Девон Ларратт предложил организовать суперсхватку Schoolboy — Алексей Воевода

Девон Ларратт предложил организовать суперсхватку Schoolboy — Алексей Воевода
Комментарии

Канадский профессиональный армрестлер, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира Девон Ларратт предложил организовать суперсхватку между российским армрестлером Александром Schoolboy Безъязыковым и бывшим российском бобслеистом и армрестлером Алексеем Воеводой.

«Привет, ребята! У меня есть идея. Я предлагаю лучший матч, который может состояться в армрестлинге. Вы можете себе такое представить? Schoolboy против Алексея Воеводы. Что думаете по этому поводу?» — сказал Ларратт в своих соцсетях.

Сейчас Александр Schoolboy Безъязыков считается одним из лучших молодых армрестлеров мира. Он занимает второе место в Объединённом рейтинге профессионального армрестлинга в тяжёлой весовой категории.

Материалы по теме
Видео
Звёздный армрестлер Александр Schoolboy Безъязыков уничтожил в Корее местного чемпиона
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android