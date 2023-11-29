Непомнящий шестой раз сыграл вничью на Кубке Синкфилда

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает выступление на Кубке Синкфилда — заключительном этапе Grand Chess Tour. В 7-м туре соревнований российский шахматист белыми фигурами сыграл вничью с французом Алирезой Фируджей. Партия закончилась на 43-м ходу.

Это шестая ничья Непомнящего в шести проведённых встречах, 6-й тур россиянин пропускал из-за снятия с турнира по состоянию здоровья польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды.

В турнирной таблице Кубка Синкфилда лидируют три американских шахматиста. Фабиано Каруана, Уэсли Со и Леньер Домингес набрали по четыре очка, но у Домингеса на одну проведённую игру больше. Следом за ними расположились Непомнящий, Левон Аронян (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), они набрали по три очка в шести проведённых партиях. Предпоследний игровой день начнётся 29 ноября в 22:30 мск.