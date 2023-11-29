Министр спорта Украины: есть случаи, когда сборная выехала и атлеты просто разбежались

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бидный высказался о списке украинских атлетов, не вернувшихся из-за границы после выступления на международных соревнованиях.

«Там есть разные случаи. Есть случаи, когда, к сожалению, выехала сборная по одному виду спорта – и они просто все разбежались. И говорят, что не вернутся. Я не буду говорить, какой это вид спорта.

Есть случаи, когда выехали и даже в гостиницу не заселились. Или приехали в гостиницу, переложили вещи в такси и уехали.

Как реагировать? Мы вместе с федерациями понимаем ответственность. Кого-то дисквалифицируют, кого-то лишают спортивных званий, потому что это недостойное поведение. Это фактически предательство своего вида спорта, своей команды, которая за тебя поручилась. Ты бросаешь тень на всех товарищей по команде.

Иногда действительно есть основания, почему спортсмен остался. Есть человек, который получил травму и просто лечится, там длительный процесс. Мы знаем, где он. Понимаем, что там хорошие врачи, есть медицинская страховка.

Есть случаи с игрой в рамках профессиональных спортивных клубов. Вопрос, прославляет ли этот человек нашу страну? Пожалуй, да. Является ли он примером для наших детей, на которого посмотрят и захотят идти в футбольные секции, а не заниматься деструктивной деятельностью? Очевидно, что да.

Мы понимаем, что есть негативный общественный резонанс, но, возможно, это повод для нас присмотреться к этому явлению и внести определённые коррективы», — приводит слова Бидного Tribuna.com.